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Упавший с вертолета Mercedes-Benz разбился вдребезги: курьезное видео

Москвичи на спор сбросили свой автомобиль с вертолета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:44
Элитный автомобиль сбросили с высоты 300 метров Фото: Stolica onego
Элитный автомобиль сбросили с высоты 300 метров
Фото: Stolica onego

В российском аэропорту Пески (Карелия) мужчины на спор сбросили автомобиль Mercedes-Benz G-класс 1995 года выпуска с вертолета. Ролик инцидента появился на You-Tube-канале сайта Stolica onego.

По данным издания, жители столицы РФ поспорили на крупный контракт. Один из них поставил на кон свое авто стоимостью около миллиона рублей (376 8 тыс. грн) и проиграл.

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Чтобы сбросить машину с вертолета, мужчина заключил договор с гендиректором аэропорта Алексеем Николаевым, а пилот Игорь Стороженко поднял иномарку в небо. Когда геликоптер был на высоте 300 метров, Mercedes-Benz сбросили на землю.

В аэропорту отмечают, что машинe сбросили на площадку аэропорта, а не на взлетно-посадочную полосу. Также работники воздушного порта подчеркнули, что "это беспрецедентный случай". За "услугу" россияне заплатили 250 тысяч рублей (94,1 тыс. грн).

Напомним, что ранее Aston Martin представил элитный суперэлектромобиль. А Илон Маск разработал электромобиль "для бедных".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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