Уронившая соус девушка стала интернет-звездой: видео

Ролик стал мемом и распространяется по сети

Девушка уронила соус и прославилась в сети Фото: Pixabay

Девушка разлила большую емкость соуса, сильно облив себя. Видео за считанные дни набрало 7,7 миллионов просмотров. Ролик получился настолько курьезным, что стал мемом.

Пользователь сети с ником @BorboaGrant опубликовал видео в Twitter, в котором показан конфуз девушки, разлившей гигантскую емкость с соусом Ранчо. Ролик за считанные дни набрал 7,7 миллионов просмотров.

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На видео показано, как девушка роняет емкость, после чего содержимое выплескивается на нее. Она стоит с покрытым соусом лицом, в то время, как за кадром слышатся смех. Ролик получился настолько курьезным, что стал мемом.



"Итак, пару дней назад одна из моих коллег случайно выпустила из рук 22 литра соуса Ранчо", – отметил автор поста в комментарии.

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