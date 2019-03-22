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Уронившая соус девушка стала интернет-звездой: видео

Ролик стал мемом и распространяется по сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:50
Девушка уронила соус и прославилась в сети
Девушка уронила соус и прославилась в сети
Фото: Pixabay

Девушка разлила большую емкость соуса, сильно облив себя. Видео за считанные дни набрало 7,7 миллионов просмотров. Ролик получился настолько курьезным, что стал мемом.

Пользователь сети с ником @BorboaGrant опубликовал видео в Twitter, в котором показан конфуз девушки, разлившей гигантскую емкость с соусом Ранчо. Ролик за считанные дни набрал 7,7 миллионов просмотров.

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На видео показано, как девушка роняет емкость, после чего содержимое выплескивается на нее. Она стоит с покрытым соусом лицом, в то время, как за кадром слышатся смех. Ролик получился настолько курьезным, что стал мемом.
 

"Итак, пару дней назад одна из моих коллег случайно выпустила из рук 22 литра соуса Ранчо", – отметил автор поста в комментарии.

Напомним, телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире. Кроме этого, мы писали, как актриса надела странный костюм и повергла в шок зрителей российского ТВ: видео

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