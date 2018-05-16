Ушла с блеском: женщина приготовила коллегам пирожные со слабительным
В компании были напряженные отношения, говорят очевидцы
Жительница США лишилась работы после того, как принесла на вечеринку по случаю увольнения одного из коллег пирожные со слабительным.
Полиция города Сейлайн прибыла по вызову компании, в которой работала 47-летняя женщина. Кто-то из коллег сообщил руководству, что она собирается принести отравленную выпечку на мероприятие, и угощение было изъято.
Сотрудники правоохранительных органов допросили работницу и пригрозили провести анализ ее выпечки. Сначала она отрицала существование слабительного в пирожных, но вскоре созналась. Признание позволило американке избежать наказания. Тем не менее, работодатель решил уволить ее. Другие сотрудники сообщили, что между гостьей вечеринки и уволенным сотрудником были напряженные отношения.
В полиции отметили, что история могла бы закончиться совсем по-другому, если бы пирожные попали в руки коллег. "Мы часто видим подобные "шутки" в фильмах или телешоу, но в действительности это преступление", – отметил представитель правоохранительных органов изданию местному M Live.
В компании, уволившей американку, предпочли не комментировать инцидент.
Напомним, австралийский зоопарк отказался увольнять ударившего кенгуру по морде сотрудника.
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