Утка устроила дебош в роскошном доме Сальмы Хайек: курьезное видео

Забавный ролик кинозвезда разместила на своей странице в Instagram

Сальма Хаек Фото: instagram.com/salmahayek

В роскошный дом голливудской кинозвезды Сальмы Хайек ворвалась утка. 53-летняя актриса пыталась ее выгнать, но птица залезла на карниз и не собиралась оттуда уходить. Забавный ролик Хайек разместила на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, что утка удобно устроилась на шкафу и, несмотря на уговоры звезды, покидать насиженное место не собиралась. Актрисе даже пришлось подняться по лестнице-стремянке, чтобы "достучаться" до утки, но и эта попытка прогнать ее оказалась безуспешной.

На видео знаменитость призналась: ее муж не верит, что утка сама пробралась в дом. "Он думает, что я завела себе эту птицу в качестве домашнего животного", – пошутила Сальма.

Чем закончилась история с выдворением из дома незваной гостьи, неизвестно. Однако ролик изрядно повеселил поклонников Хайек.

Ранее мы писали, что в Буче Киевской области подружились утка с аистом. Все свободное время птицы проводят вместе. Хозяйка впустила птиц в квартиру, так как на улице сильный мороз.

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