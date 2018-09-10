В Антарктиде обнаружили жуткую находку

Китайские ученые уже нашли объяснение этому явлению

В Антарктиде нашли мумии пингвинов. Фото: pixabay

Ученые из Китая обнаружили на полуострове Лонг (побережье Восточной Антарктиды) сотни мумий пингвинов, сообщает Journal of Geophysical Research

Сначала специалисты из Университета науки и технологий обнаружили покинутые колонии пингвинов Адели (один из самых распространенных видов), а затем нашли останки птиц, которые погибли примерно 750 лет назад.

Ученые полагают, что пингвины массово вымерли из-за изменения климата: большое количество летних осадков, а также таянье снега могло привести к гипотермии (переохлаждение) животных.

По словам зоологов, сегодня над пингвинами также нависла угроза вымирания, так как климатические условия резко меняются из-за глобального потепления.

Напомним, в начале июля на Мамай-горе в Запорожской области стартовала археологическая экспедиция, которую проводит группа археологов, студентов и волонтеров. И первой их находкой стало захоронение эпохи позднего средневековья.

Ранее мы также сообщали, что в Харьковской области уникальные подземные пещеры спасают от черных археологов.