В Антарктиде обнаружили жуткую находку
Китайские ученые уже нашли объяснение этому явлению
Ученые из Китая обнаружили на полуострове Лонг (побережье Восточной Антарктиды) сотни мумий пингвинов, сообщает Journal of Geophysical Research
Сначала специалисты из Университета науки и технологий обнаружили покинутые колонии пингвинов Адели (один из самых распространенных видов), а затем нашли останки птиц, которые погибли примерно 750 лет назад.
Ученые полагают, что пингвины массово вымерли из-за изменения климата: большое количество летних осадков, а также таянье снега могло привести к гипотермии (переохлаждение) животных.
По словам зоологов, сегодня над пингвинами также нависла угроза вымирания, так как климатические условия резко меняются из-за глобального потепления.
Напомним, в начале июля на Мамай-горе в Запорожской области стартовала археологическая экспедиция, которую проводит группа археологов, студентов и волонтеров. И первой их находкой стало захоронение эпохи позднего средневековья.
Ранее мы также сообщали, что в Харьковской области уникальные подземные пещеры спасают от черных археологов.