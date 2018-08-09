В Бермудском треугольнике обнаружили невероятную находку (фото)

Эксперты удивлены и шокированы необычным объектом

Найдено неизвестное судно. Фото: militaryarms

Искатель подводных сокровищ 55-летний Даррелл Миклос утверждает, что нашел в Бермудском треугольнике неизвестное судно. Даррелл искал затонувшие корабли по карте астронавта NASA Гордона Купера. Он составил ее в 1960-х, ориентируясь на магнитные аномалии в Карибском море.

Неизвестный корабль. Фото: Discovery Channel Неизвестный корабль. Фото: Discovery Channel Неизвестный корабль. Фото: Discovery Channel Неизвестный корабль. Фото: Discovery Channel Неизвестный корабль. Фото: Discovery Channel Неизвестный корабль. Фото: Discovery Channel 1/6

"Мы работали на Багамах в районе затонувших кораблей, связанных с английским капитаном Френсисом Дрейком. Но то, что я увидел, шокировало. Образование, которое торчало, было самым большим из того, что я видел в природе. Для остатков после кораблекрушения катастрофы он был слишком большим. Есть крутой обрыв. И из него торчат 15 объектов, похожие на корабельные пушки. Но они слишком большие. Расположены группами по пять штук в трех разных местах. Это не похоже на природное образование или результат деятельности человека", – рассказал Миклос.

Даррелл начал детально изучать заметки и карты Купера. Выяснил, что астронавт писал не о кораблях, а о "неопределенных предметах". Мог иметь в виду что-то другое, кроме морских судов. Купер часто рассказывал истории о НЛО. Считал, что многие технологии правительства получили из чужих планет, вспоминает Даррелл.

Купер пилотировал Mercury-Atlas 9 Faith 7. Был первым человеком, спавшим в космосе и летавшим дважды. Во время Карибского кризиса находился на орбите и использовал дальномерное оборудование, чтобы найти советские ядерные подводные лодки в Карибском бассейне.

Миклос утверждает, что Купер передал ему сложенные в то время карты перед смертью 2004-го. Благодаря документации нашел утонувшие судна на миллионы долларов.