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В больнице почти одновременно забеременели 22 женщины

Персонал считает себя частью одной большой семьи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:43
В больнице одновременно забеременели сразу 22 сотрудницы Фото: Alicia Petresc / Unsplash
В больнице одновременно забеременели сразу 22 сотрудницы
Фото: Alicia Petresc / Unsplash

22 работницы в больнице американского города Эджвуд, штат Кентукки, забеременели почти одновременно. Пополнения в семействе ждут врачи, медсестры и административный персонал, 18 из которых уже благополучно родили, сообщает информационный портал Yahoo! News.

Первой родила медсестра Кристи Макдауэлл. 13 мая у нее родилась девочка по имени Присцилла весом два килограмма. Ребенку пришлось провести 34 дня в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Женщина вспоминает, как после нее другие медработницы тоже начали признаваться, что ждут ребенка. "Мы вели список, и кто-то постоянно вписывал туда новое имя", – отметила она.

Смотрите видео: в больнице Аризоны одновременно забеременели 16 медсестер

Сотрудницы больницы считают себя частью одной большой семьи и с радостью ждут момента, когда будут вместе воспитывать своих детей. К слову, две женщины стали матерями в один день – 25 сентября. Одна из сотрудниц ожидает пополнения в семействе уже в январе следующего года.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в медицинском центре штата Мэн в Портленде (США) девять медсестер родильного отделения забеременели примерно в одно и то же время. Роды у всех девушек прошли в период с апреля по июль 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, как в американской начальной школе Oak Street Elementary School, расположенной в городе Годдард, штат Канзас, о беременности сообщили семь из 15 учительниц.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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