Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В бункере времен Второй мировой обнаружили неожиданную "находку"

Около 30 людей пытались спасти животное, рассказывают очевидцы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:24
В британском бункере нашли кота Фото: ipswichstar
В британском бункере нашли кота
Фото: ipswichstar

В поселке Мартлешам графства Саффолк (Великобритания) в бункере времен Второй мировой нашли кота, который оказался запертым там на три дня. Местные жители пытались достать животное самостоятельно, но все попытки оказались тщетными. В конце концов, они обратились к волонтерам со спасательной организации, которые спасли кота в течение нескольких часов, сообщает Ipswich Star. 

Смотрите видео: самые забавные курьезы с котами


ТОП самых забавных курьезов с котами

Майк Форд с волонтерской организации Warrior Fire and Rescue рассказал, что когда он с напарниками приехал на место происшествия, то увидел около 30 людей, которые пытались спасти питомца. "Некоторые из них уже начали пробивать дыру в бетоне – мы просто присоединились, и завершили их работу", – пояснил он.

Читайте также
Парень рискнул жизнью, чтобы спасти застрявшего на балконе кота: видео

Очевидцы утверждают, что кот был очень напуган, у него было обезвоживания. 

Животное просидело в бункере три дня Фото: ipswichstar
Животное просидело в бункере три дня Фото: ipswichstar

Напомним, черный кот выжил после пожара и довел хозяина до слез: видео. Кроме этого, мы писали, что пожарные спасли из горящего дома полуживого кота.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Курьезное видео: кот-таксист вместе с хозяином приехал в Киев Бедный котик: питомец пережил часовую стирку в машинке Без кота и без денег: Бари Алибасова «кинул» аферист Забавные фото: кот с необычной внешностью стал звездой интернета
видео Великобритания кот спасение бункер животное
Реклама

Новости партнеров

15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
Как убрать мешки под глазами и отеки век
Как убрать мешки под глазами и отеки век
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников

Популярные статьи

Сегодня, 07:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

Вчера, 14:47Шоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

Вчера, 11:41Шоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

Вчера, 10:55Fun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

Вчера, 07:14Техно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

24 июняFun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

24 июняШоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с сыном

24 июняFun

Забавное видео: медведь вломился в дом и уснул на шкафу

24 июняШоу-бизнес

"Мое солнышко": Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской

24 июняШоу-бизнес

Роковая женщина: Регина Тодоренко в ошейнике удивила дерзким образом

24 июняШоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

24 июняТехно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

23 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июняАфиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

Новости партнеров

Как правильно пить воду, чтобы похудеть
Как правильно пить воду, чтобы похудеть
Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин
Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать
Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать
Дарья Мельникова вызвала бурные обсуждения снимком своей фигуры
Дарья Мельникова вызвала бурные обсуждения снимком своей фигуры
Удивительные розовые озера в Украине: где они находятся
Удивительные розовые озера в Украине: где они находятся
Китайские ученые обнаружили ген долгожительства
Китайские ученые обнаружили ген долгожительства
Курячо-овочеві котлети
Курячо-овочеві котлети "Загадка" - ну дуже ніжні
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь