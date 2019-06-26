В бункере времен Второй мировой обнаружили неожиданную "находку"
Около 30 людей пытались спасти животное, рассказывают очевидцы
В поселке Мартлешам графства Саффолк (Великобритания) в бункере времен Второй мировой нашли кота, который оказался запертым там на три дня. Местные жители пытались достать животное самостоятельно, но все попытки оказались тщетными. В конце концов, они обратились к волонтерам со спасательной организации, которые спасли кота в течение нескольких часов, сообщает Ipswich Star.
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Майк Форд с волонтерской организации Warrior Fire and Rescue рассказал, что когда он с напарниками приехал на место происшествия, то увидел около 30 людей, которые пытались спасти питомца. "Некоторые из них уже начали пробивать дыру в бетоне – мы просто присоединились, и завершили их работу", – пояснил он.
Очевидцы утверждают, что кот был очень напуган, у него было обезвоживания.
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