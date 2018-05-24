В Европу пробрались африканские черви: появилось фото

Инвазивные виды червей "захватили" все уголки Франции

Африканские черви атакуют. Фото: pixabay

Во Францию вместе с декоративными растениями проникли крупные черви-молоты. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PeerJ.

"Фотографии этих червей гуляли по всей сети, пока они не попали ко мне на почту. Я посмотрел на них и сразу же сказал: это шутка или подделка, таких животных во Франции не существует. Сейчас нам удалось собрать все доказательства того, что инвазивные виды червей "захватили" все уголки Франции", – заявил Жан-Лу Жюстин из Национального музея естественной истории в Париже (Франция).

Инвазивные виды животных, проникающие на новые для себя территории и континенты благодаря деятельности человека, — одна из главных проблем для экологии Земли. Например, проникновение бразильских огненных муравьев в США вызвало экологическую катастрофу, уничтожило несколько видов улиток и заметно сократило численность других видов насекомых и даже млекопитающих.

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Жюстин и его коллеги выяснили, что глобализация и усиление международной торговли способствуют распространению даже редких животных, анализируя фотографии, сделанные пять лет назад натуралистом-любителем Пьером Гросом.

Прогуливаясь по своему саду, Грос заметил несколько необычно крупных плоских червей, ползавших по почве. Он сфотографировал их и разослал снимки ученым.

Когда фотографии дошли до Жюстина, он не поверил Гросу и попросил его сделать новые кадры. На них биолог увидел сразу три вида беспозвоночных, не обитающих во Франции. Тогда он посетил натуралиста, чтобы проверить, не обманывает ли он его, и самому увидеть редких червей.

Черви Фото: Facebook/Laurent Charles

Последующие пять лет Жюстин и Грос потратили на поездки в разные уголки Франции и поиски подобных колоний беспозвоночных, а также их следов в заметках других любителей природы. Оказалось, что такие черви начали проникать на территорию страны почти 20 лет назад, примерно в 1999 году, и к настоящему времени их можно встретить на всей территории республики.

Самыми крупными и заметными из них оказались так называемые черви-молоты (Diversibipalium) — крупные хищные беспозвоночные, обитающие в лесах Азии и Восточной Африки. При благоприятных условиях они могут вырастать до 40-50 сантиметров в длину и при отсутствии естественных врагов представляют большую угрозу для стабильности местных экосистем.

При этом геномы одних и тех же видов червей из разных уголков Франции фактически идентичны друг другу, что говорит о том, что эти беспозвоночные пока размножаются бесполым путем, порождая множество клонов самих себя.

Их беспрепятственное распространение по всей стране, как считают ученые, говорит о том, что черви почти не встречают сопротивления со стороны местной фауны, что может крайне негативно повлиять на их жизнь в ближайшем будущем.

Напомним, 25-метровых "морских червей" выбросило на побережье Чукотки.

Кроме этого, раньше мы писали о том, что цунами принесло в США сотни новых видов животных.