В Германии зрелищно взорвали мост с помощью 60 килограммов взрывчатки (видео)

Огромную конструкцию возле немецкого города Зигена разрушили специально

В Германии зрелищно взорвали мост. Увидеть это собрались около двух тысяч местных жителей. Как это происходило и зачем мост взорвали – далее в материале.

Огромную конструкцию возле немецкого города Зигена разрушили специально, чтобы построить новую эстакаду. Дорогу планируют расширить до шести полос, поэтому и мост надо заменить.

В Германии взорвали мост Фото: скриншот

Взрывникам понадобилось для обрушения такого сооружения 60 килограммов взрывчатки. Теперь два месяца будут разбирать завалы, а новый мост планируют открыть в 2024 году.

Тем временем во Франции мужчина с простыней назвал себя королем и ворвался в Версаль через окно.

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