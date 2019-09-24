В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками

Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились

В Индии родился ребенок с лишними конечностями Фото: Depositphotos

В одной из государственных индийских больниц в штате Раджастан 24-летняя женщина родила двойню. Первый ребенок (мальчик) появился на свет полностью здоровым, однако у второго новорожденного врачи диагностировали ряд анатомических отклонений – у девочки четыре ноги и три руки. Об этом сообщает The Mirror.

В Индии родился ребенок с анатомическими аномалиями Фото: catersnews

Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились. Отмечается, что за время беременности женщина ни разу не сделала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах.

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Дополнительные конечности находятся на груди и животе ребенка. Их собираются удалить с помощью операции. Изначально у девочки также были проблемы с дыханием, однако ее подключили к кислороду, и состояние жизненно важных органов стабилизировалось.

Врачи надеются, что после операции удастся удалить лишние конечности у малыша.

В прошлом году в Индии женщина родила младенца с внешностью пришельца и отказалась кормить его грудью. Малыш родился без ушей, носа и с огромными глазами. Когда мать увидела его, то не могла поверить своим глазам. Также мы публиковали фото смеющегося малыша после рождения. Ребенок приветствовал врачей и маму радостной улыбкой и раскинул руки как будто для объятий.

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