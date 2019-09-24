В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками
Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились
В одной из государственных индийских больниц в штате Раджастан 24-летняя женщина родила двойню. Первый ребенок (мальчик) появился на свет полностью здоровым, однако у второго новорожденного врачи диагностировали ряд анатомических отклонений – у девочки четыре ноги и три руки. Об этом сообщает The Mirror.
Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились. Отмечается, что за время беременности женщина ни разу не сделала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах.
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Дополнительные конечности находятся на груди и животе ребенка. Их собираются удалить с помощью операции. Изначально у девочки также были проблемы с дыханием, однако ее подключили к кислороду, и состояние жизненно важных органов стабилизировалось.
Врачи надеются, что после операции удастся удалить лишние конечности у малыша.
В прошлом году в Индии женщина родила младенца с внешностью пришельца и отказалась кормить его грудью. Малыш родился без ушей, носа и с огромными глазами. Когда мать увидела его, то не могла поверить своим глазам. Также мы публиковали фото смеющегося малыша после рождения. Ребенок приветствовал врачей и маму радостной улыбкой и раскинул руки как будто для объятий.
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