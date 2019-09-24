Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками

Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:12
В Индии родился ребенок с лишними конечностями
В Индии родился ребенок с лишними конечностями
Фото: Depositphotos

В одной из государственных индийских больниц в штате Раджастан 24-летняя женщина родила двойню. Первый ребенок (мальчик) появился на свет полностью здоровым, однако у второго новорожденного врачи диагностировали ряд анатомических отклонений – у девочки четыре ноги и три руки. Об этом сообщает The Mirror.

В Индии родился ребенок с анатомическими аномалиями
В Индии родился ребенок с анатомическими аномалиями
Фото: catersnews

Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились. Отмечается, что за время беременности женщина ни разу не сделала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах.

Смотрите видео: двоих брошенных новорожденных нашли Одессе

Дополнительные конечности находятся на груди и животе ребенка. Их собираются удалить с помощью операции. Изначально у девочки также были проблемы с дыханием, однако ее подключили к кислороду, и состояние жизненно важных органов стабилизировалось.

Читайте также:
Мальчик с необычными глазами стал звездой интернета: невероятные фото

Врачи надеются, что после операции удастся удалить лишние конечности у малыша.

В прошлом году в Индии женщина родила младенца с внешностью пришельца и отказалась кормить его грудью. Малыш родился без ушей, носа и с огромными глазами. Когда мать увидела его, то не могла поверить своим глазам. Также мы публиковали фото смеющегося малыша после рождения. Ребенок приветствовал врачей и маму радостной улыбкой и раскинул руки как будто для объятий.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото Резко выросшая грудь превратила жизнь женщины в ад: фото На видео показали девочку, которая родилась "пожилой" Женщина с необычной внешностью вышла замуж: как выглядит ее избранник
видео Индия ребенок аномалия
Реклама

Новости партнеров

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали

Популярные статьи

Сегодня, 12:08Шоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

Сегодня, 11:07Fun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

Сегодня, 08:01Шоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Вчера, 15:32Шоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву: известна причина

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Меган Маркл со со своей семьей прибыла в Африку: первые фото герцогов

Вчера, 14:41Шоу-бизнес

Смерть Михаила Круга: официально названо имя убийцы

Вчера, 13:05Fun

Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

Вчера, 12:52Шоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

Вчера, 12:25Travel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Вчера, 10:17Fun

Раскрыта тайна невесты с "огромными ягодицами": фото

22 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 сентября для всех знаков зодиака

22 сентябряШоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

22 сентябряТехно

Samsung официально получит Android 10: названы смартфоны

21 сентябряСтиль

Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов

Новости партнеров

5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
6 ситуаций, когда необходимо выпить стакан воды
6 ситуаций, когда необходимо выпить стакан воды
Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Виды окрашивания, которые сделают тебя визуально моложе
Виды окрашивания, которые сделают тебя визуально моложе
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
5 кухонных приборов, которые вы когда-то купили зря
5 кухонных приборов, которые вы когда-то купили зря