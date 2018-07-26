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В какие числа месяца ни в коем случае нельзя выходить замуж

В народе говорят, что свадьба в некоторые дни ведет к несчастью

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:53
Свадебные приметы. Фото: pixabay
Свадебные приметы. Фото: pixabay

По традиции, стоит тщательно выбирать не только месяц свадьбы, но и день недели. Самые удачливые дни для бракосочетания — понедельник (к богатству), вторник (к здоровью), среда (на счастье), а вот четверг и пятница — самые трудные для будущей семейной жизни.

Суеверное отношение людей к некоторым числам нашло отражение в свадебной символике. Самое главное, чтобы день церемонии не приходился на "чертово" 13-е число. А вот 3, 5, 7 и 9, напротив, считались счастливыми для совершения обряда. По древней византийской традиции, лучший день для начала семейной жизни – праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября). Невесты надевают свадебный наряд – белоснежный покров.

Особая ремарка: кто венчался в собственные именины – будет, увы, несчастным. Также плохими датами для свадьбы считаются 29 февраля, 11 июня и 16 июля.

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