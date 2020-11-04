В китайском городе на головы прохожих посыпались деньги (видео)
Мужчина выкидывал деньги с 30 этажа
Деньги с неба в буквальном смысле этого слова. В китайском городе Чун прохожим на головы посыпались купюры. Что это были за деньги и кто их бросал – далее в материале.
Прохожие в китайском городе были в шоке, когда среди белого дня на них посыпались деньги. Люди хватали их и сгребали с асфальта. Оказалось, что выбрасывал деньги мужчина из окна на 30 этаже жилого дома. Зачем он это делал – пошли узнавать полицейские.
В результате инспекции, полицейские выяснили, что мужчина был под действием наркотиков, поэтому не контролировал себя. Его задержали.
Тем временем парочка заказала в ресторане самое дешевое вино, а им по ошибке принесли напиток за 2000 долларов. Узнайте, кто же за него заплатил.
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