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В китайском городе на головы прохожих посыпались деньги (видео)

Сегодня, 15:50

Мужчина выкидывал деньги с 30 этажа

Деньги с неба в буквальном смысле этого слова. В китайском городе Чун прохожим на головы посыпались купюры. Что это были за деньги и кто их бросал – далее в материале.

Видео: Сегодня

Прохожие в китайском городе были в шоке, когда среди белого дня на них посыпались деньги. Люди хватали их и сгребали с асфальта. Оказалось, что выбрасывал деньги мужчина из окна на 30 этаже жилого дома. Зачем он это делал – пошли узнавать полицейские.

В результате инспекции, полицейские выяснили, что мужчина был под действием наркотиков, поэтому не контролировал себя. Его задержали.

Тем временем парочка заказала в ресторане самое дешевое вино, а им по ошибке принесли напиток за 2000 долларов. Узнайте, кто же за него заплатил.

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деньги Китай
Источник: Сегодня
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