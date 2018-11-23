В небе над США сняли на видео загадочные шары: появилось видео

Женщина увидела несколько светящихся шаров

В США увидели необычное явление в небе. Фото: pixabay

Мишель Габриэлли из Портленда (штат Орегон, США) поделилась роликом, который она сняла у своего дома. Женщина рассказала, что несколько светящихся шаров, меняющих форму, появлялись в течение двух ночей. Об этом сообщает сайт Daily Star.

Мишель была настолько потрясена, что на записи можно слышать, как она говорит: "Боже мой". По словам женщины, она увидела по меньшей мере 15 "флуоресцентных шаров". При этом они разделялись и сливались, меняли форму и цвет. О своем опыте женщина рассказала новостному сайту KOIN 6 news.

Некоторые зрители предположили, что женщина видела беспилотники. Но многие сошлись на том, что ей действительно удалось снять НЛО.

По словам уфолога Тома Боудена, штат Орегон занимает второе место в США по количеству сообщений о необъяснимых явлениях.

Кроме этого, мы писали, что жители Донбасса увидели в небе странное явление.

Также мы сообщали, что в Австралии удалось снять на видео редкое природное явление, которое называют паутинной молнией. Подобное явление возникает в небе, когда молнии разветвляются и ползут по нижней части стратиформных облаков.