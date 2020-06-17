В небе замечен загадочный НЛО: власти отправили вертолет для проверки, видео

Очевидцы заметили неопознанный летающий объект рано утром и сразу начали звонить в полицию

В японском городе Сэндай местные жители увидели в небе неопознанный летающий объект – зависший в воздухе огромный белый шар. Об курьезном инциденте в среду, 17 июня, сообщил телеканал NHK.

По словам японских журналистов, очевидцы заметили НЛО рано утром и сразу начали звонить в полицию. Правоохранители под давлением общественности организовали проверку и задействовали вертолет, чтобы получше рассмотреть загадочный объект. Как выяснилось, на высоте в полтора километра завис белый шар с пропеллером и крестообразной конструкцией снизу.

Этот шар похож на метеорологический зонд, говорят эксперты. Однако, как правило, такое оборудование не может висеть в воздухе на одном месте в течение длительного периода. Министерство транспорта Японии и метеорологическое управление заявили, что летающий объект не имеет к ним никакого отношения.

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Напомним, ранее Google помог обнаружить НЛО возле Зоны 51, которую недавно пытались штурмом взять конспирологи.

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