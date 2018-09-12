В одежде и без: фотограф показал тайную жизнь посетителей отеля

На снимках каждый человек переживает свою историю

Фотограф показал жильцов отеля. Фото: thibaultbunoust

Французский фотограф Тибо Бунуст снимал жителей одной гостиничный комнаты. Из этих фотографий сделал проект "Мотель-серия", где место действия стало ключевым элементом.

Каждый человек переживает свою историю, в то время как комната мотеля обеспечивает приватность. Персонажей много, но во всех похожее состояние – одиночество, углубленность в себя и удаленность от мира, пишет Cameralabs.

Фотограф показал жильцов отеля. Фото: thibaultbunoust Фотограф показал жильцов отеля. Фото: thibaultbunoust Фотограф показал жильцов отеля. Фото: thibaultbunoust Фотограф показал жильцов отеля. Фото: thibaultbunoust Фотограф показал жильцов отеля. Фото: thibaultbunoust Фотограф показал жильцов отеля. Фото: thibaultbunoust Фотограф показал жильцов отеля. Фото: thibaultbunoust Фотограф показал жильцов отеля. Фото: thibaultbunoust Фотограф показал жильцов отеля. Фото: thibaultbunoust Фотограф показал жильцов отеля. Фото: thibaultbunoust Фотограф показал жильцов отеля. Фото: thibaultbunoust 1/11

Тибо собственноручно превратил обычную комнату в мотель. Искал нужные детали интерьера на блошиных рынках и на чердаке у родителей.

Снимки Бунуста похожи на стоп-кадры из кинофильма. Каждый затрагивает, потому что передает хорошо знакомые, меланхоличные чувства тоски и одиночества.

Напомним, показали невероятные фото из традиционных индийских свадеб. В Индии свадьба – это повод для родителей показать свой статус. Оно становится громким событием в жизни семьи. На праздник приглашают всех членов семьи, соседей, друзей. Деньги на свадьбу ребенка родители начинают откладывать с его рождения.

Кроме этого, мы писали, британец Саймон Хупер из Лондона воспитывает четырех дочерей и ежедневно делится фотографиями семейного быта с подписчиками в Instagram. А их у него немало – более 760 тысяч.