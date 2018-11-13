В океане обнаружили "танцующего" монстра: появилось видео

Существо достигало около восьми метров в длину

В океане найден неизвестный живой организм. Фото: pixabay

В Новой Зеландии два дайвера сняли на видео необычный морской организм, напоминающий гигантского червя, передает The New Zealand Herald.

Существо достигало около восьми метров в длину и было полым внутри. На опубликованных кадрах видно, как белый "червь", извиваясь, медленно проплывает сквозь толщу воды.

По словам дайверов, до этого они никогда не видели ничего подобного. Поначалу мужчины не поверили своим глазам – им казалось, что такой "похожий на носок" организм не может существовать.

"Это сбивало с толку, но было фантастически!" – поделился с журналистами один из дайверов. Он предположил, что найденное существо – это колония пиросом, которые вместе составляют как бы единое тело.

Такие свободноплавающие животные очень теплолюбивы и обитают лишь в экваториальных и тропических водах.

Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта.

Кроме этого, мы писали, что мутанта с шестью копытами удалось снять на камеру. Сообщается, что при рождении вес животного составил 15 килограммов, что является здоровым показателем.