В озере обнаружили странные круги: опубликовано видео

Специалисты пробивают их специальными штырями и поджигают газ

Необычные круги обнаружили на озере в Канаде Фото: Facebook

В канадской провинции Альберты заметили странные круги, замерзшие во льду озера Абрагам. Они имеют разные формы и размеры в зависимости от того, в каком участке водоема находятся. Со стороны кажется будто круги погружаются на дно, сообщает Daily Mail.

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Необычные рисунки оказались пузырями газа метана, которые поднялись со дня озера и замерзли из-за низких температур.

Специалисты пробивают их специальными штырями и поджигают газ. Они отмечают, что такое явление спровоцировало резкое понижение температуры. В некоторых регионах Канады зафиксированы холода до 40 градусов Цельсия.

Напомним, в канадской провинции Альберта также можно было увидеть редкое природное явление, во время которого подвижное облако пронеслось по горизонту как цунами. Местной жительнице удалось снять, как облака "прокатываются" по региону.

Кроме этого, мы писали, что в Австралии удалось снять на видео редкое природное явление, которое называют паутинной молнией. Сайт "Сегодня" также писал, что бразильцы увидели солнце с двумя кольцами: появилось видео.

Смотрите видео: в Австралии удалось снять на видео редкое природное явление, которое называют паутинной молнией

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