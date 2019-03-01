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В России неизвестные повредили надпись "Слава труду": теперь там другое слово

Уличные художники утверждают, что не причастны к произошедшему

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:56
В России произошел курьез с надписью "Слава труду" Фото: instagram.com/museum_permm
В России произошел курьез с надписью "Слава труду"
Фото: instagram.com/museum_permm

В российской Перми неизвестные изменили арт-объект "Слава труду" на "Слава груди". Об этом сообщили на странице в Instagram сотрудники местного музея современного искусства.

"Неизвестный уличный художник развеселил нас с самого утра в последний день зимы. На арт-объекте "Слава труду" рядом с музеем PERMM он установил две буквы так, что получилось "Слава груди". Весна идет, товарищи!" – пишут работники российского музея.
 

INSTAGRAM (@museum_permm)

По словам художника Алексея Илькаева, который ранее изменил арт-объект "Счастье не за горами" на "Смерть на за горами", он не причастен к замене букв в композиции "Слава труду". Также отрицает свою причастность к буквам уличный художник Sad Face. "Я бы написал "слава трупу", – говорит он.

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В музее заявили, что знакомы со всеми уличными художниками в городе и у них есть подозрения, кто мог переделать арт-объект. "Проблема в том, что мы знаем всех уличных художников, а большую часть из них музей и вскормил, простите за аналогию с объектом. У нас есть подозрения, а кроме них - система камер наблюдения. Так что следите за новостями", – сообщается в посте.

Напомним, пилот случайно изобразил в небе пошлое послание. Кроме этого, мы писали, что сын стал посмешищем из-за надписи, которую мать сделала на праздничном торте.

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Источник: Сегодня
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