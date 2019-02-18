В российском "Поле чудес" зрители набросились на бесплатную еду: видео

Люди на видео начали распихать продукты в пакеты

Кадр из шоу "Поле чудес" Фото: YouTube

Создатели российского шоу "Поле чудес" решили открыто продемонстрировать, куда девается еда, принесенная участниками программы. Как оказалось, ее разбирает массовка на шоу.

В эфире "Поле чудес" крупным планом показали, как барабан становится фуршетным столом, люди толпятся в очереди, расталкивают друг друга, некоторые распределяют доставшееся по судочкам и пакетикам.

У многих комментаторов подобное поведение вызвало неприятие: "Позорище, голодное дикое стадо, лишь бы побольше взять", "И это поколение учит жить? Какое уважение к старшему поколению может быть?", "Вот точно так и в Турции и Египте".

Не все, однако, согласились с подобной оценкой: "Ну и на здоровье. Что с этим добром еще делать? Не бульдозером же давить. А так пенсионерам радость", "Люди везде одинаковы. А что творится в „черную пятницу" распродаж в „цивилизованной" Америке и Европе?".

Данный эпизод "Поле чудес" вышел в эфир 15 февраля 2019 года.

Напомним, стало известно, когда состоится премьера супер-шоу "Дивовижні люди".

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