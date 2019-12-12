В свином мясе нашли три миллиона долларов: фото

Инцидент произошел в американском штате Северная Каролина

Полицейские нашли три миллиона долларов в машине с свиным мясом Фото: facebook.com/Cleveland-County-Sheriffs-Office

Офицеры полиции остановили фуру, которая ехала по трассе, нарушая правила дорожного движения, и обнаружили три миллиона долларов, расфасованные в бочки с сырым мясом. Инцидент произошел в американском штате Северная Каролина, пишет Newsweek.

Скриншот: facebook.com/Cleveland-County-Sheriffs-Office

Автомобиль вилял по полосам и мешал проезду других транспортных средств, утверждают сотрудники правоохранительных органов. Они решили обыскать тягач и отогнали его в безопасное место. Внутри бочек с сырыми свиными лопатками полицейские нашли расфасованные в целлофан три миллиона долларов.

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Предположительно, деньги получены за продажу наркотиков. В полиции считают, что фура направлялась к мексиканской границе. К расследованию этого дела подключили министерство юстиции.

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