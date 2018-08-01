В Техасе из океанариума украли акулу и вывезли ее в детской коляске

Украденную акулу нашли в гараже одного из воров

Из океанариума в Техасе украли акулу. Фото: pixabay

Из океанариума в Сан-Антонио (штат Техас) украли 40-сантиметровую акулу по кличке Мисс Хелен. Воры выловили ее, завернули в мокрое одеяло и поместили в ведро с водой, которое, в свою очередь, поставили в детскую коляску, сообщает BBC News.

Отмечается, что в краже участвовали двое мужчин и женщина. Они скрылись на автомобиле.

Инцидент произошел 28 июля. Полиция задержала злоумышленников 30 июля по наводке местных жителей, которые узнали машину воров на кадрах с камер наблюдения. Записи показывали в местных СМИ.

Согласно сообщению, украденную акулу нашли в гараже одного из воров. Как оказалось, в его коллекции было много рыб и морских животных.

"Когда мы зашли в гараж и дом, выглядело, будто мы попали в филиал океанариума Сан-Антонио. Он знал, как обращаться с животными, и акула оказалась жива", — заявили в полиции.

Один из подозреваемых в преступлении арестован. Преступникам грозит денежный штраф — стоимость акулы оценивается в две тысячи долларов.

Напомним, 19-летнюю американку на пляже внезапно атаковала стая акул. Также мы сообщали, рыбак вырезал из мертвой акулы 98 акулят: невероятное видео.