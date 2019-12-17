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В тренде натуральность! Какие игрушки на елке считаются сейчас самыми модными

"Сегодня" пообщались с мастерами и попробовали сделать украшения своими руками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:32

Мода на натуральные елочные игрушки возвращается. Побрякушки могут быть деревянными, сделанными из бисера и даже съедобными. "Сегодня" пообщались с мастерами и решили попробовать сделать новогодние украшения своими руками.

Кондитер Елена Самборская, например, печет "вкусные атрибуты" новогодних праздников. "Все съедобное: и пряники, и шишечки, и даже картинка нарисована на сахарном бумаге, напечатанной на принтере пищевых красками", – утверждает Елена, отмечая, что на изготовления сладких игрушек уходит от четырех до пяти дней.

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Мастер Лариса Шубская, в свою очередь, уже второй год собирает рождественские шарики из бисера. Говорит, что они эксклюзивные и очень практичные. "Эту игрушку разбить нельзя, хотя она стеклянная. И внукам, и правнукам достанется, – рассказывает женщина – Придумываю также игрушки из нитей, камней, прозрачных шаров и искусственного снега".

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить необычные сладкие подарки своими руками. Кроме этого, "Сегодня" делились пошаговой инструкцией, как сделать рождественский венок.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня
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