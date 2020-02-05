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В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фото

Издание 2014 года выпуска рекомендовано Министерством образования Украины

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:36
Учебник по географии за 6 класс вышел с вымышленной картой
Учебник по географии за 6 класс вышел с вымышленной картой
Фото: Depositphotos

Карту из популярной компьютерной игры The Elder Scrolls V Skyrim обнаружили на 37-й странице украинского учебника "География" для шестых классов, который был выпущен в 2014 году. Об этом сообщает в Facebook сооснователь образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Приймаченко.

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"Авторы учебника Пестушко и Уварова решили проиллюстрировать раздел "Земля на плане и карте" картой с известной компьютерной игры Skyrim. Так и хочется закричать Фус Ро Да и отправиться на поиски драконов", – написал Приймаченко.

Фото: facebook.com/primachenkoonline

В своем посте Иван дал ссылки на учебники, а также отметил, что издание рекомендовано Министерством образования Украины.

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Скайрим (ориг. Skyrim) – провинция Тамриэля в мире Нирна – вымышленной планете, на которой происходит действие серии фэнтэзи-игр The Elder Scrolls. По сюжету, главный герой должен остановить возвращение драконов, в частности сразить могущественного Алдуина.

К слову, это уже не первый подобный случай. На днях в украинском учебнике для 10-го класса "Всесвітня історія" ("Всемирная история") на 58-й странице нашли фотожабу Киану Ривза.

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Источник: Сегодня
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