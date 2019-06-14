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Вакансия жены: богач объявил конкурс для незамужних девушек

Мужчина необычным способом решил найти себе вторую половинку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:37

Миллионер из США объявил конкурс на место жены. Лучшим претенденткам обещает большое романтическое свидание и подарки. Своего лица эксцентричный богач пока не афиширует. Известно лишь, что ему от 30 до 45 лет и ранее он работал в Белом доме.

В городе Солт-Лейк-Сити появились билборды с фотографией кольца и необычным объявлением: "Миллионер ищет жену". Как оказалось, их заказала местная сваха Эми Стивен Сел. Несмотря на то, что потенциальные невесты в глаза не видели богача, письма прислали аж две с половиной тысячи незамужних девушек.

"Он высокий, с темными волосами, привлекательный. Хочет детей, но никогда не был женат. Что с ним не так? Очень занят, у него просто нет времени на отношения", – рассказывает Эми Сил, которая накануне выбрала для богача двадцать лучших красоток. В списке счастливиц и Кортни. "Деньги – это хорошо, но для меня это, конечно, не главное", – утверждает девушка.

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На прошлой неделе Кортни и еще 19 девушек привезли лимузинами в загородной клуб. Каждая участница конкурса продефилировала "красной дорожкой". Девушек накормили ужином и подарили украшения. Впрочем, вручал их не потенциальный жених, а ведущий праздника.

На видео, которое выложили в интернет организаторы мероприятия, таинственный миллионер появляется только раз – и то за полупрозрачной простыней. Ассистент богача зачитывает факты из его биографии и рассказывает о вкусах. Например, его любимый напиток – диетическая кола.

Уже за кадром состоялись мини-свидания с каждой девушкой. Выбрал ли американец кого-то, пока неизвестно.

Ранее "Сегодня" писали, почему китайцы ищут незамужних украинок. Кроме этого мы писали о курьезном случае: жених признался, что променял невесту на пса.

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Источник: Сегодня
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