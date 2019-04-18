Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

Узнайте, как правильно провести Вальпургиеву ночь в 2019 году

Вальпургиеву ночь отмечают 1 мая Фото: Pixabay

Вальпургиева ночь — это традиционный весенний фестиваль и наиболее значительный из языческих праздников, посвященный плодородию. Вальпургиева ночь отмечается ночью с 30 апреля на 1 мая на большей части Центральной и Северной Европы в ознаменование расцветающей весны.

Вальпургиева ночь 1 мая: история праздника

Поверья о неистовом разгуле нечистой силы в ночь перед 1 мая были распространены только у германоязычных народов (немцы, австрийцы, народы Скандинавии). В горных районах Шотландии 1 мая отмечался как древний кельтский скотоводческий праздник Бельтана, связанный с культом солнца. В наши дни отголоски древнекельтского культа сохраняются в разжигании огромных костров на вершинах холмов и молитвенном обращении к солнцу. В равнинной Шотландии праздник принял общеевропейские черты: "майское дерево", "майская зелень", выбор "майской королевы". В народном календаре 1 мая — большой народный праздник весны, который отмечался (и отмечается) очень ярко и весело во всех странах Европы. Первомайский праздник был так популярен, что церкви не удалось ввести его в рамки своего календаря, хотя попытки к этому и делались.

В деревнях в Вальпургиеву ночь проводилась магическая церемония изгнания ведьм: разжигались костры, на которых иногда сжигали соломенное чучело ведьмы, и совершали обход дома с факелами, звонили в церковные колокола. Считалось, что травы в эту ночь обретают чудесную силу.

Также в эту ночь было принято сыпать у порога песок или траву. Считалось, что нечисть не сможет войти в дом пока не пересчитает все песчинки или травинки.

Кстати, все растения в это время наделялись особыми магическими свойствами, поэтому именно в эту ночь травницы и знахарки отправлялись их собирать.Сохранить женскую красоту и молодость, согласно поверьям, можно было умывшись 1 мая утренней росой. А для укрепления здоровья и скорейшего зачатия ребенка, женщинам рекомендовалось на рассвете выпить воды из колодца.

Приметы на Вальпургиеву ночь 1 мая

Нельзя приносить в дом сирень, особенно, где есть больной человек. Считается, что сирень дурманит больного запахом и зовет в другой мир.

Для укрепления здоровья и скорейшего зачатия стоит выпить на рассвете воды из колодца.

Если на рассвете сорвать вербу, а затем засушить и дать ее путешественнику, он вернется с прибылью и хорошими вестями.

Сплетенный венок из сорванного в Вальпургиеву ночь плюща сделает вас в глазах возлюбленного неописуемой красавицей.

Что нельзя делать в Вальпургиеву ночь 1 мая

Ароматные ветки не стоит приносить в дом. Особенно опасной сирень считается для больных людей. По поверью, своим запахом она дурманит человека и приближает смерть.

В Вальпургиеву ночь нельзя ссориться, раздражаться, упоминать нечистую силу.

Агрессивный человек в ночь на 1 мая может стать игрушкой в руках злых духов. В одежде стоит избегать черного цвета, а также не одевать вещи, с которыми связаны плохие воспоминания.

Приметы на Вальпургиеву ночь

Для укрепления здоровья и скорейшего зачатия стоит выпить на рассвете воды из колодца.

Если на рассвете сорвать вербу, а затем засушить и дать ее путешественнику, он вернется с прибылью и хорошими вестями.

Сплетенный венок из сорванного в Вальпургиеву ночь плюща сделает вас в глазах возлюбленного неописуемой красавицей.

Вещие сны

Утверждают, что в Вальпургиеву ночь или, как еще принято называть этот праздник, Белтайн – снятся только вещие сны. Утром обязательно запишите то, что приснилось. Тогда сможете проверить: сбылось или нет. Особое значение следует придавать символам и знакам, которые будут во сне. По ним можно понять, что ожидает вас в ближайшем будущем. А еще в эту ночь можно загадывать желания. Говорят, они очень скоро сбываются.

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