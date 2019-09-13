Варан выбрался живым из живота питона: невероятное видео

Инцидент произошел на кухне у жительницы Бангкока

Питона, проглотившего варана длиной около 1,2 метра, на своей кухне обнаружила жительница Бангкока. Женщина услышала звуки борьбы в своем доме и спустилась вниз, где увидела змею с раздутым животом и сразу же вызвала спасателей. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

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Как пишут авторы издания, питон неожиданно раскрыл челюсти, и варан выскользнул наружу. Ящер был покрыт черной слизью и находился без сознания. Когда приехали спасатели, из пасти змеи торчал только кончик хвоста ящера. Питон попытался скрыться, но спасатели поймали его. Через какое-то время варан очнулся и начал бегать по комнате. Спасатели поймали обоих, посадили в мешки и увезли.

Ранее в Facebook-странице GG Wildlife Rescue Inc появилась фотография питона, которой полностью поглощает тело убитого крокодила. Кроме этого, мы писали, как пес умер в "объятьях" огромного питона, чтобы спасти жизнь своим хозяевам.

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