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Васильев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Память Василия Великого почитают 12 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 16:53
12 февраля - день святого Василия Фото: depositphotos
12 февраля - день святого Василия
Фото: depositphotos

12 февраля православные христиане вспоминает Василия Великого, известного также под именем Василия Кесарийского. Этот святой глубоко почитается и уважается церковью и верующими людьми, наряду с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Христиане в этот день молятся этим трем святым. Отсюда и происходит еще одно название праздника – Трехсвятие.

Сайт Сегодня.Lifestyle рассказывает о народных приметах на 12 февраля 2019 года, а также пишет, как нужно правильно провести этот праздник.

12 февраля – день Василия Великого Фото: из открытых источников

12 февраля хозяйки подавали на стол блюда из дикой птицы и зверей. Дичь готовили с разными начинками, красиво ее украшали. А вот на охоту 12 февраля нельзя ходить.

Васильев день: что нельзя делать 12 февраля

  • Нельзя ревновать и злиться в этот день – плохая примета.
  • Нельзя стирать, прясть пряжу и вязать – это плохая примета.
  • Те люди, которые поссорились, должны обязательно помириться на Васильев день, иначе так и будут весь год враждовать.
  • По примете 12 февраля можно строить любые планы – они будут удачными.
  • Если за дверь выставить старую обувь, можно избежать ссор и разногласий в семье на будущий год.
  • Мужчинам стоит поработать во дворе – работа будет удачно складываться.

Народные приметы на Васильев день

  • Северный ветер дует, но небо является ясным – будет сильный мороз.
  • Снегири поют – примета к тому, что будет снегопад и оттепель.
  • Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным.
  • Если вороны громко каркают около дома и пытаются залезть под стрехи амбаров – ждите метели. Луна 12 февраля красная – будет сильный ветер.
  • Полевые мыши бегают по снегу – ждите тепла.
  • Иней виден на деревьях – будет оттепель.

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

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Источник: Сегодня
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