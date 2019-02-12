Васильев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Память Василия Великого почитают 12 февраля

12 февраля - день святого Василия Фото: depositphotos

12 февраля православные христиане вспоминает Василия Великого, известного также под именем Василия Кесарийского. Этот святой глубоко почитается и уважается церковью и верующими людьми, наряду с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Христиане в этот день молятся этим трем святым. Отсюда и происходит еще одно название праздника – Трехсвятие.

Сайт Сегодня.Lifestyle рассказывает о народных приметах на 12 февраля 2019 года, а также пишет, как нужно правильно провести этот праздник.

12 февраля – день Василия Великого Фото: из открытых источников

12 февраля хозяйки подавали на стол блюда из дикой птицы и зверей. Дичь готовили с разными начинками, красиво ее украшали. А вот на охоту 12 февраля нельзя ходить.

Васильев день: что нельзя делать 12 февраля

Нельзя ревновать и злиться в этот день – плохая примета.

Нельзя стирать, прясть пряжу и вязать – это плохая примета.

Те люди, которые поссорились, должны обязательно помириться на Васильев день, иначе так и будут весь год враждовать.

По примете 12 февраля можно строить любые планы – они будут удачными.

Если за дверь выставить старую обувь, можно избежать ссор и разногласий в семье на будущий год.

Мужчинам стоит поработать во дворе – работа будет удачно складываться.

Народные приметы на Васильев день

Северный ветер дует, но небо является ясным – будет сильный мороз.

Снегири поют – примета к тому, что будет снегопад и оттепель.

Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным.

Если вороны громко каркают около дома и пытаются залезть под стрехи амбаров – ждите метели. Луна 12 февраля красная – будет сильный ветер.

Полевые мыши бегают по снегу – ждите тепла.

Иней виден на деревьях – будет оттепель.

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

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