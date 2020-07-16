Вазу из дома пенсионерки продали за девять миллионов долларов: видео

Артефакт нашел амстердамский арт-консультант Йохан Бош ван Розенталь

На аукционе Sotheby’s за девять миллионов долларов продали китайскую вазу XVIII века. Последние 50 лет редкий артефакт находился в загородном доме 80-летней пенсионерки из Нидерландов. Об этом сообщило издание The Sun.

Фарфоровая ваза с цветочным узором была сделана специально для императора Цяньлуна из династии Цин, который правил Китаем более 60 лет. Она выполнена в стиле янцай придворным ремесленником Ин Таном.

В доме пенсионерки шедевр нашел амстердамский арт-консультант Йохан Бош ван Розенталь. Ваза чудом уцелела, несмотря на то, что у ее владелицы было множество собак и кошек, которые свободно ходили возле расставленных по дому предметов старины.

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"Просто чудо, что эта крайне хрупкая ваза полстолетия продержалась в доме, окруженная многочисленными домашними животными", – рассказывает председатель Sotheby's Asia Николас Чоу.

Аукционный дом Sotheby’s установил, что в 1954 году эту вазу уже продавали – всего за 44 фунта (56 долларов), еще через несколько месяцев ее перепродали за 80 фунтов. Долгое время ваза считалась потерянным шедевром искусства.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о британце, который купил на барахолке желтую расписную вазу из Китая, а затем продал ее на аукционе за 380 тысяч фунтов стерлингов.

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