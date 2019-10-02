"Вечно молодая бабушка" раскрыла неожиданный секрет красоты: фото

Женщина утверждает, что к здоровому образу жизни ее с детства приучали родители

Алехандра Лабастида-Шапиро Фото: instagram.com/mdwfeatures

55-летнюю Алехандру Лабастиду-Шапиро из американского города Чикаго, штат Иллинойс, называют в сети "вечно молодой бабушкой". Женщина подчеркнула, что люди часто принимают ее за сестру-близнеца дочери, и она получает много комплиментов от мужчин. В интервью таблоиду The Mirror Алехандра раскрыла секреты своей молодости, а именно: сыроедение, натуральные лекарства, грамотные занятия спортом и позитивное мышление.

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"Правильная осанка и физическая активность помогают сохранять энергию и избавляют тело от токсинов. Важно соблюдать баланс питательных веществ, и в сочетании с позитивным мышлением все эти компоненты дают здоровое тело", – поделилась Лабастида-Шапиро.

Алехандра Лабастида-Шапиро Фото: instagram.com/mdwfeatures Алехандра Лабастида-Шапиро Фото: instagram.com/mdwfeatures Алехандра Лабастида-Шапиро Фото: instagram.com/mdwfeatures Алехандра Лабастида-Шапиро Фото: instagram.com/mdwfeatures Алехандра Лабастида-Шапиро Фото: instagram.com/mdwfeatures Алехандра Лабастида-Шапиро Фото: instagram.com/mdwfeatures Алехандра Лабастида-Шапиро Фото: instagram.com/mdwfeatures Алехандра Лабастида-Шапиро Фото: instagram.com/mdwfeatures Алехандра Лабастида-Шапиро Фото: instagram.com/mdwfeatures Алехандра Лабастида-Шапиро Фото: instagram.com/mdwfeatures Алехандра Лабастида-Шапиро Фото: instagram.com/mdwfeatures 1/11

Алехандра – мать троих детей и бабушка четырех внуков. Она работает инструктором по пилатесу. К здоровому образу жизни ее с детства приучали родители: они предпочитали использовать натуральные лекарственные травы, приобщили дочь к фитнесу и диетам.

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