Ведущая новостей расплакалась из-за COVID-19: видео

Журналистка не смогла сдержать слез и, всхлипывая, попросила у зрителей прощения

Американская ведущая выпуска новостей на телеканале TODAY Хода Котб расплакалась, когда узнала, что игрок в американский футбол Дрю Брис пожертвует на борьбу с коронавирусом пять миллионов долларов. (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео)

Дрю Брис в интервью заявил, что он хочет помочь людям справиться с пандемией коронавируса и ее последствиями. Котб поблагодарила спортсмена за его щедрость и сказала, что его пожертвование может мотивировать других людей поступить так же.

Хода Котб Фото: TODAY

"Дрю, мы любим тебя!" – сказала женщина, после чего не смогла сдержать слез и всхлипывая попросила у зрителей прощения за это.

"Хода показывает свою человечность в это критическое для мира время. Благослови Боже ее и парня, который сделал пожертвование!", "Не извиняйся, Хода. Я думаю, что все понимают, что ты чувствуешь", "Хода искренний человек. Все нормально! Боже, благослови нас всех!", "Люди умирают, страдают… И вот сейчас мы видим проявления истинной доброты", – пишут в комментариях под видео в YouTube зрители телеканала TODAY.

Напомним, ранее мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Также "Сегодня" собрали забавные ляпы журналистов в одном видео.

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