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Ведущая новостей удивила зрителей "неприличной" кофточкой: фото

Во время движения журналистки в кадре ткань ее наряда деформировалась

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:32
Телеведущая опозорилась из-за кофточки в прямом эфире
Телеведущая опозорилась из-за кофточки в прямом эфире
Фото: Depositphotos

Телеведущую Тони Стрит высмеяли зрители из-за неудачно выбранного наряда, в котором журналистка вышла в прямой эфир выпуска новостей, сообщает LADBible.

Внимание телезрители написали Тони, что в кадре кажется, будто грудь ведущей деформирована. "Бедная Тони, все выглядит плохо", – писали они в социальных сетях, замечая, что грудь женщины выглядят обвисшей.
 

INSTAGRAM (@laurasamtonionthehits)

Позднее ведущая заявила, что ее одевал стилист, и наряд смотрелся "фантастически", пока ей не пришлось сесть на стул перед камерой. "Это выглядело так, будто у меня гигантская грудь с гигантскими сосками, и я чувствую, что должна пояснить, что это были не мои соски!" – заявила она.

Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире

По словам ведущей, во время движения ткань платья деформировалась и создала такую иллюзию. "Сегодня все еще остались люди, которые говорят: "Ах, мне неловко указывать на это, но ваши соски действительно большие и обвисшие" Нет, они не мои!" – отрезала Стрит. Ведущая отметила, что ей скорее льстит внимание зрителей к ее фигуре.

Ранее "Сегодня" писали, как ведущая из Австралии Саманта Хитвуд случайно надела на обычный эфир местных новостей наряд, который заставил зрителей чувствовать себя некомфортно. Также мы сообщали, что забавные ляпы журналистов собрали в одном видео

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Источник: Сегодня
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