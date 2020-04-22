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Ведущая выпуска новостей неожиданно начала раздеваться в эфире: видео

Журналистка попыталась отмахнуться от насекомого, но потом начала заглядывать себе под кофту

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:06

Российская телеведущая Наталья Шутова из города Троицка Челябинской области (РФ) во время эфира выпуска новостей заметила неопознанное летающее насекомое. Журналистка прервала сюжет и начала снимать кофту, под которую оно якобы попало. Видео опубликовано в социальных сетях "Троицкого телевидения".

На коротком видео Наталья зачитывает новость о "профилактической работе с населением в Челябинской области". Внезапно она прерывает речь.

"Тут что-то летает, оно залетело прямо в меня!" – сказала журналистка съемочной группе. Один из сотрудников спросил ведущую, была ли это муха, на что Шутова ответила, что не знает. "Ты видишь ее? Она во мне, значит", – заволновалась журналистка.

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Ведущая новостей попыталась отмахнуться от насекомого, но потом начала заглядывать себе под кофту.

"Пришла весна, а с ней и летающие насекомые. Одно из таких чуть не сорвало новостной эфир", – заметили авторы публикации в социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали об американской ведущей выпуска новостей на телеканале TODAY Ходе Котб, которая расплакалась, когда узнала, что игрок в американский футбол Дрю Брис пожертвует на борьбу с коронавирусом пять миллионов долларов.

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