Ведущая выпуска новостей неожиданно начала раздеваться в эфире: видео

Журналистка попыталась отмахнуться от насекомого, но потом начала заглядывать себе под кофту

Российская телеведущая Наталья Шутова из города Троицка Челябинской области (РФ) во время эфира выпуска новостей заметила неопознанное летающее насекомое. Журналистка прервала сюжет и начала снимать кофту, под которую оно якобы попало. Видео опубликовано в социальных сетях "Троицкого телевидения".

На коротком видео Наталья зачитывает новость о "профилактической работе с населением в Челябинской области". Внезапно она прерывает речь.

"Тут что-то летает, оно залетело прямо в меня!" – сказала журналистка съемочной группе. Один из сотрудников спросил ведущую, была ли это муха, на что Шутова ответила, что не знает. "Ты видишь ее? Она во мне, значит", – заволновалась журналистка.

Ведущая новостей попыталась отмахнуться от насекомого, но потом начала заглядывать себе под кофту.

"Пришла весна, а с ней и летающие насекомые. Одно из таких чуть не сорвало новостной эфир", – заметили авторы публикации в социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали об американской ведущей выпуска новостей на телеканале TODAY Ходе Котб, которая расплакалась, когда узнала, что игрок в американский футбол Дрю Брис пожертвует на борьбу с коронавирусом пять миллионов долларов.

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