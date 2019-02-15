Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Великая Китайская стена превратилась в ледяную горку: видео

Очевидцы засняли на камеру скользящих по стене туристов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:49
Великая китайская стена Фото: PA
Великая китайская стена
Фото: PA

На дорожках Великой Китайской стены из-за снегопада образовался опасный слой льда, который затрудняет посещение достопримечательности, сообщает Metro.

Очевидцы засняли на камеру скользящих по стене туристов. На видео одна из посетительниц скользит вниз по каменистому склону и сталкивается со своей подругой, которая уже сидит на обледеневшей брусчатке. На следующих кадрах видно, как несколько туристов держатся за поручни, чтобы подняться на достопримечательность. Однако некоторые все же падают на колени и пытаются заползти наверх на четвереньках.

Читайте также
Названы города и страны, где туристам уже не рады

Великая Китайская стена – уникальное и удивительное сооружение всех времен, которому нет равных во всем мире. Грандиозная постройка признана самым длинным сооружением, возведенным когда-либо человеком, его длина по некоторым данным составляет без малого 8 852 километра. При этом высота стены в среднем – 7,5 метров (а максимальная – до 10 метров), а ширина у основания – 6,5 метров. Свое начало Китайская стена берет в городе Шайханьгуань, а заканчивается она в провинции Гансу.

Напомним, семь уникальных мест на планете, которые скоро исчезнут. Кроме этого, мы писали о пяти самых удивительных местах на планете.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Олимпийский флаг побывал на Великой Китайской стене Выходные в сказочной Венеции: как увидеть город-мечту за 100 евро Украинцы покоряют Африку: как пара из Хмельницкого за 200 дней объехала 44 страны Тур для влюбленных: от Вероны до Карпат
видео Китай лед путешествия Великая китайская стена
Реклама

Новости партнеров

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий
Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий
Что станет с организмом, если бросить курить
Что станет с организмом, если бросить курить
Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото
Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото

Популярные статьи

Вчера, 14:20Fun

Украинец изменил свое тело до неузнаваемости и стал чемпионом: видео

Вчера, 13:25Техно

Xiaomi не успевает продавать Redmi Note 7

Вчера, 12:53Психология

Гороскоп на сегодня: Раков ждет успех в новых проектах, а Львам нужно контролировать каждое свое слово

Вчера, 11:25Стиль

Модные юбки 2019: обзор новейших фасонов (фото)

Вчера, 10:15Афиша

Успешный сериал закрывают после второго сезона

Вчера, 09:45Fun

Мать случайно сфотографировала сына и сделала его звездой сети

Вчера, 09:09Шоу-бизнес

СМИ: Джоли неожиданно отреагировала на визит Питта к Энистон на вечеринку

Вчера, 08:59Fun

Показали фото "самой красивой учительницы"

Вчера, 08:16Fun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

13 февраляШоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт увлекся 21-летней актрисой

13 февраляFun

Илон Маск увидел российский чудо-автомобиль и заговорил по-русски: видео

13 февраляFun

Бедняк стал богачом и раздал миллионы в родной деревне

13 февраляFun

Спортсменка показала на видео нереальный трюк со стулом

12 февраляFun

Васильев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

12 февраляШоу-бизнес

Леся Никитюк рассталась с возлюбленным

12 февраляТехно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной
Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной
Як переконати кого завгодно: 9 безвідмовних прийомів
Як переконати кого завгодно: 9 безвідмовних прийомів
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Хейден Панеттьєр проводить відпустку з Володимиром Кличком
Хейден Панеттьєр проводить відпустку з Володимиром Кличком
Блюдо дня: голубцы-пятиминутка
Блюдо дня: голубцы-пятиминутка
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
3 знака Зодиака, которые сыграют свадьбу в 2019 году
3 знака Зодиака, которые сыграют свадьбу в 2019 году