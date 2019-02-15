Великая Китайская стена превратилась в ледяную горку: видео

Очевидцы засняли на камеру скользящих по стене туристов

Великая китайская стена Фото: PA

На дорожках Великой Китайской стены из-за снегопада образовался опасный слой льда, который затрудняет посещение достопримечательности, сообщает Metro.

Очевидцы засняли на камеру скользящих по стене туристов. На видео одна из посетительниц скользит вниз по каменистому склону и сталкивается со своей подругой, которая уже сидит на обледеневшей брусчатке. На следующих кадрах видно, как несколько туристов держатся за поручни, чтобы подняться на достопримечательность. Однако некоторые все же падают на колени и пытаются заползти наверх на четвереньках.

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Великая Китайская стена – уникальное и удивительное сооружение всех времен, которому нет равных во всем мире. Грандиозная постройка признана самым длинным сооружением, возведенным когда-либо человеком, его длина по некоторым данным составляет без малого 8 852 километра. При этом высота стены в среднем – 7,5 метров (а максимальная – до 10 метров), а ширина у основания – 6,5 метров. Свое начало Китайская стена берет в городе Шайханьгуань, а заканчивается она в провинции Гансу.

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