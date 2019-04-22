Великий понедельник 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Узнайте о главных обычаях, традициях и запретах Великого понедельника-2019

22 апреля - Великий понедельник 2019 Фото: Pixabay

22 апреля православные встречают первый день Великой Седмицы – Великий Понедельник. Это первый день Страстной недели, который посвящен памяти последних дней земной жизни Иисуса Христа. "Сегодня" пишут, как правильно провести Великий понедельник 2019, что нельзя делать в этот день, а также о приметах и обычаях 22 апреля.

Как провести Великий понедельник 2019

В дни Великой Седмицы верующие принимают участие в особых памятных богослужениях. В первый день Страстной недели христиане почитают ветхозаветного Иосифа Прекрасного, которого браться из зависти продали в Египет. С 22 апреля начинается подготовка к встрече воскресного праздника Пасхи. В это время предки убирали и чистили дома и дворы. Сегодня необходимо починить или выбросить все сломанное, что не пригодится в хозяйстве в дальнейшем.

Приметы и поверья на Великий понедельник

Утром небо чистое, и солнце "играет" на нем – примета богатого урожая.

Если умыться на заре с серебряной или золотой посуды, то это сохранит молодость и привлечет достаток в дом.

Что можно кушать в Великий понедельник

Великий понедельник приходится на Великий пост. По календарю православных постов, в этот день разрешается пить воду и кушать хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, орехи и мед. По негласному правилу, некоторые верующие воздерживаются от пищи в Великий понедельник.

Великий понедельник: что нельзя делать

Великий понедельник в народе посвящают приготовлениям к главному церковному празднику – Пасхе. В этот день можно начинать уборку в доме и мелкий ремонт. Во время уборки в доме необходимо обмести его углы влажной тряпкой, чтобы "выгнать" болезни.

В этот день следует избегать любых увеселительных мероприятий, нельзя ссорится и сквернословить.

Сегодня некоторые верующие отказываются от пищи и воды, соблюдая строгий пост.

Ранее мы писали, какие церковные праздники и посты будут в апреле 2019 года. Кроме этого, мы рассказали, когда в Украине отмечают Пасху 2019.

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