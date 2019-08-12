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Вера Брежнева внезапно "задымилась" на сцене: появилось видео

Во время выступления артистки произошел курьезный инцидент

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:06
Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa/
Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa/

Известная украинская певица Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором происходит сбой пиротехнической системы во время ее выступления на фестивале "Жара" в Баку.
 

INSTAGRAM (@ververa)

"Я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка, и продолжала петь. Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было "весело", потому что остановить этот дым не мог никто. Но номер решили не прерывать – и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом. Энергетика зашкаливала", – написала Брежнева.

Вера Брежнева презентовала новый клип. Детали в сюжете:

Пост артистки за сутки набрал больше 822 тысяч просмотров и сотни комментариев.

К слову, еще в прошлом году сестра певицы, Виктория Галушка, развелась с продюсером Александром Цекало. Судя по всему, Виктория пока одна и воспитывает детей, а вот Цекало уже женился на новой избраннице. Вера Брежнева прокомментировала развод сестры.

А старшая дочь артистки Соня Киперман на днях впервые показала своего возлюбленного

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Источник: Сегодня
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