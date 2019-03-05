Верблюд полицейского после смерти хозяина мучает себя жаждой и голодом

Животное грустит без своего напарника, говорят ветеринары

Верблюд Фото: Франческо Унгаро из Pexels

Полицейский верблюд 56-летнего помощника младшего инспектора Шивраджа Гадви из Индии уже больше месяца не ест и не пьет воды. Животное очень тяжело переживает смерть своего хозяина, утверждают ветеринары.

Шивраджа Гадви в конце января 2019 года отправился патрулировать границу с Пакистаном в округе Кач, штат Гуджарат. Страж порядка прибыл на место на верблюде и покормил его. Через несколько мгновений Гадви потерял сознание из-за сердечного приступа, пишет издание Times of India.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, мужчину доставили в ближайшую больницу. Его состояние ухудшилось, поэтому медики приняли решение отправить пациента в больницу с более современным оборудованием. Она была расположена в 80 километрах от места происшествия. По дороге мужчина скончался.

С момента смерти полицейского его верблюд отказывается пить и есть и выглядит грустным. "Мы стараемся помочь верблюду восстановиться", - говорит коллега покойного, инспектор В. Кхант.

Напомним, удивительная история преданности пингвина к своему спасителю поразила сеть. Кроме этого, выброшенный хозяином пес остался преданным ему до конца. Также мы писали, как верный пес 80 дней прождал хозяйку у места ее смерти.

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