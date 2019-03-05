Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Верблюд полицейского после смерти хозяина мучает себя жаждой и голодом

Животное грустит без своего напарника, говорят ветеринары

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:46
Верблюд Фото: Франческо Унгаро из Pexels
Верблюд
Фото: Франческо Унгаро из Pexels

Полицейский верблюд 56-летнего помощника младшего инспектора Шивраджа Гадви из Индии уже больше месяца не ест и не пьет воды. Животное очень тяжело переживает смерть своего хозяина, утверждают ветеринары.

Шивраджа Гадви в конце января 2019 года отправился патрулировать границу с Пакистаном в округе Кач, штат Гуджарат. Страж порядка прибыл на место на верблюде и покормил его. Через несколько мгновений Гадви потерял сознание из-за сердечного приступа, пишет издание Times of India.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, мужчину доставили в ближайшую больницу. Его состояние ухудшилось, поэтому медики приняли решение отправить пациента в больницу с более современным оборудованием. Она была расположена в 80 километрах от места происшествия. По дороге мужчина скончался.

С момента смерти полицейского его верблюд отказывается пить и есть и выглядит грустным. "Мы стараемся помочь верблюду восстановиться", - говорит коллега покойного, инспектор В. Кхант.

Напомним, удивительная история преданности пингвина к своему спасителю поразила сеть. Кроме этого, выброшенный хозяином пес остался преданным ему до конца. Также мы писали, как верный пес 80 дней прождал хозяйку у места ее смерти.  

Смотрите видео: в китайском городе Хух-Хото пес не уходит с места гибели своей хозяйки

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Российские колдуны сожгли пять верблюдов "ради укрепления страны" В Харькове выбирают имя милому верблюжонку В Винницком зоопарке поселился белый верблюд Экзотическая ветеринария: как лечат слонов, верблюдов и породистых скакунов
видео Индия преданность невероятное верблюд
Реклама

Новости партнеров

Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
Простой рецепт маринованной сельди по домашнему
Алина Гросу беременна первенцем?
Алина Гросу беременна первенцем?
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Популярные статьи

Сегодня, 09:33Шоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

Сегодня, 08:25Техно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

Вчера, 17:17Fun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 16:33Шоу-бизнес

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

Вчера, 13:49Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Вчера, 12:09Fun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

Вчера, 11:25Техно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

Вчера, 10:25Техно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

Вчера, 10:02Travel

От пяти евро: появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы

Вчера, 09:35Техно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Вчера, 09:15Fun

Сегодня Масленица 2019: история и традиции праздника

3 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Ракам нужно избегать конфликтов, а Водолеям – уделить время здоровью

3 мартаТехно

MacBook Air рухнут в цене

3 мартаШоу-бизнес

"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

3 мартаТехно

Ракета Илона Маска отправила в космос манекен: видео

3 мартаFood

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

Новости партнеров

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара
5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара
Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом
Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода
Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода
Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном
Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном
Яна Соломко розлучається з чоловіком:
Яна Соломко розлучається з чоловіком: "Холостяк" - ілюзія щастя
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Алле Пугачевой провели экстренную операцию
Бабуся Лесі Нікітюк відкрила всю правду про молодість телеведучої
Бабуся Лесі Нікітюк відкрила всю правду про молодість телеведучої