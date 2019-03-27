Вербное воскресенье 2019: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

С Вербного воскресенья начинается последняя Страстная неделя поста

Вербное воскресенье Фото: Pixabay

Вербное воскресенье отмечается накануне Пасхи. Поскольку это переходной церковный праздник, дата его празднования каждый год меняется. Ранее сайт "Сегодня" писал, что в 2019 году Пасху мы отмечаем 28 апреля, то есть Вербное воскресенье приходится на 21 апреля. Какие существуют традиции и приметы дня, а что ни в коем случае нельзя делать в Вербное воскресенье, читайте в нашей статье.

Вербное воскресенье 2019: традиции праздника 21 апреля

Пожалуй, самой распространенной традицией Вербного воскресенья можно считать удары вербой. После того, как вербу освятили на утренней службе в церкви, люди ударяли друг друга веточками и приговаривали: "Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба".

В народе считали, что освященная верба обладает особой очистительной силой, которая способна спасти домашний скот от порчи, болезней и сглаза.

Вербное воскресенье 2018: приметы и поговорки дня

В Вербную неделю устраивали вербные базары, где продавали различные детские игрушки, книги и сласти. Там же покупали и связанную в пучки вербу. При этом к пучку полагалось привязывать бумажного ангелочка, которого называли "вербный херувим".

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Кроме того, с вербой связано много поговорок и примет: "На канун Вербного воскресенья Св. Лазарь за вербой лазил", "Скотину выгоняют в поле в первый раз вербой с Вербного воскресенья", "Если вербная неделя ветряная, с утренниками, то яри хороши будут", "На вербной мороз — яровые хлеба хороши будут", "Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед", "Не верба бьет, а старый грех".

Вербное воскресенье 2019: почему именно верба

В народе верба всегда олицетворяла весну и новую жизнь. Поэтому она и стала религиозным символом. Кроме того, вербовые ветки называют "ветвями добродетели": они метафорично тянутся к небу.

Кроме того, в Ветхом Завете говорится о том, что в храм люди должны были приносить молодые веточки вербы. Ее освящают в субботу на Всенощном бдении. После этого вербу несут домой и ставят в воду: если она пустит корни – можно высадить в землю, а если засохнет – ни в коем случае не выбрасывали, их можно только сжечь.

Вербное воскресенье 2019: как отмечают украинцы

С Вербного воскресенья начинается последняя Страстная неделя поста. В это день принято поздравлять друг друга, посещать службы и святить веточки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия. Считается, что ветки вербы защитят дом от пожаров и наводнений, а его хозяев – от болезней, бедности и невзгод.

Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в праздник 21 апреля

В вербное воскресенье нельзя работать: убирать, готовить, шить;

Откажитесь от активных развлечений, а также употребления алкоголя (можно позволить себе немного вина);

Как и в остальные дни Великого поста, в вербное воскресенье нельзя есть продукты животного происхождения (можно есть рыбу);

Нужно постараться отойти от суеты, очиститься духовно, помолиться и подготовиться к Страстной седмице.

Сайт "Сегодня" предлагает вам лучшие варианты поздравлений с Вербным воскресеньем в прозе, стихах, коротких смс, а также в красочных открытках на любой вкус.

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