Вербное воскресенье: приметы праздника и как провести этот день

21 апреля нельзя ругаться и сквернословить, а также устраивать шумные застолья

21 апреля отмечаем Вербное воскресенье 2019 Фото: Pixabay

21 апреля православные христиане отмечают большой праздник – Вербное воскресенье 2019. По традиции, в этот день верующие несут в церкви для освящения ветки распустившейся вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия.

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"Сегодня" пишут, как правильно провести Вербное воскресенье 2019, а также о главных приметах и обычаях этого праздника.

Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи Фото: Pixabay

Приметы на Вербное воскресенье 2019

Освященную вербу не выбрасывают. Веточки хранят возле икон, а иногда высаживают. Это ваш оберег от болезней, пожаров, наводнений и любых других бед.

Если легко ударить человека веточкой вербы и пожелать ему благополучия, то все болезни и неприятности уйдут прочь, говорят в народе. Сейчас до сих пор бьются вербой и приговаривают "не я бью – верба бьет".

Освященную вербу нельзя выбрасывать Фото: Pixabay

Если съесть "котик" освященной вербы – решится важное дело.

Хозяйки добавляли в тесто для печенья или пирогов почки вербы, чтобы все, кто попробует выпечку, стали здоровыми.

Если на Вербное воскресенье посадить комнатное растение, оно привлечет в вашу жизнь богатство.

Вербное воскресенье отмечаем 21 апреля Фото: Pixabay

Следует также помнить, что 21 апреля, в праздник Вербного воскресенья 2019, нельзя работать: шить, стирать, убирать, вышивать. Также нельзя ругаться и сквернословить, и устраивать шумные застолья и гулянки.

"Сегодня" предлагают вам лучшие варианты поздравлений с Вербным воскресеньем в прозе, стихах, коротких смс, а также в красочных открытках на любой вкус. Ранее мы также рассказывали, какие выходные дни будут на Пасху 2019 в Украине.

Смотрите видео: все традиции Вербной недели

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