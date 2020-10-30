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Весит 320 килограммов. Рыболов поймал акулу невероятных размеров (фото)

Сегодня, 09:05

Хищницы этого вида считаются крайне опасными для человека

Австралийский рыболов Майкл Дрейпер из города Манджера, штат Западная Австралия, поймал 320-килограммовую тигровую акулу длиной 2,74 метра. Мужчине и его друзьям понадобилось около 80 минут, чтобы вытянуть хищницу из воды. Об этом сообщает издание Port News.

Майкл Дрейпер поймал огромную акулу
Майкл Дрейпер поймал огромную акулу
Фото: instagram.com/hoopersmayhem_aussie_style

По словам Дрейпера, рыба провела на суше не больше 50 секунд. Затем ее пришлось отпустить, поскольку лов тигровых акул такого размера запрещен.

"Этих акул нужно сразу же отпускать, но она отчаянно сопротивлялась, запуталась в густых водорослях в 150 метрах от берега и обессилела, – рассказывает рыболов. – Людям следует понять, что акулы – не машины для убийства. Да, в воде нужна осторожность, но не страх".

hoops (@hoopersmayhem_aussie_style)

Тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.

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Напомним, ранее сотрудники некоммерческой организации OCEARCH поймали большую белую акулу длиной около пяти метров.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Кроме этого, мы рассказывали, как гигантская акула-людоед кружила вокруг мужчины в лодке.

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Источник: instagram.com/hoopersmayhem_aussie_style
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