Видео дня. Чрезвычайно преданный пес не хочет отпускать хозяина на работу

Питомца называют мастером манипуляции

Видео с чрезвычайно преданным псом из Тайваня по имени Теему стало вирусным – все благодаря его взгляду с грустными глазами. Теперь питомца называют мастером манипуляции, пишет развлекательный портал World of Buzz.

Теему очень любит своего хозяина и не хочет, чтобы он уходил на работу Фото: worldofbuzz

Как и большинство собак, Теему очень любит своего хозяина и не хочет, чтобы он уходил на работу. Питомец делает все, что в его силах, чтобы тот остался. И постоянно ждет хозяина возле двери.

Наверняка все, кто живет с собаками, знакомы с просящим "собачьим" взглядом – кажется, Теему прокачал этот скилл до максимального уровня.

Владельцы милого щенка создали в Facebook страницу, посвященную своему любимчику. Там они делятся с подписчиками тем, как собака развлекается дома.

Напомним, сотри тысяч лайков в Twitter собрал ролик, на котором показана смешная реакция пса на танец его хозяйки. Девушка опубликовала запись с питомцем, на которой он от удивления выпучил глаза.

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Кроме этого, мы опубликовали забавное видео с танцующим тверк псом.

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