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Видео дня. Мужчина раз и навсегда избавился от лишнего веса благодаря простому упражнению

Вес блогера Джека Клэнси опустился до 80 килограммов – в последний раз он так весил в 10-11 лет

Блогер Джек Клэнси всю жизнь боролся с лишним весом. Его "пик" пришелся на 17 лет – тогда он весил 135 килограмм. К 33-м годам мужчине удалось похудеть до 90 кг, однако он остался недоволен полученным результатом. Однажды Джек решил принять участие в челлендже: в течение года он ежедневно отжимался по 100 раз. О результатах блогер рассказал на своем канале в YouTube.

Джека Клэнси вдохновили атлеты Джеймс Уайт и Ник Бэр, которые также документировали свои достижения в этом марафоне.

"Изначально задача казалась невыполнимой, но очень быстро я вошел во вкус и 100 упражнений уже делал с легкостью, – рассказывает Клэнси. – Самое главное – изменилось мое отношение к еде и к алкоголю. Теперь мне не хочется бездумно вредить себе самому из-за секундной прихоти".

В конце сентября мужчина закончил фитнес-эксперимент. В своем заключительном видео Джек подробно рассказал о полном преображении. Вес блогера опустился до 80 килограммов – в последний раз он так весил в 10-11 лет.

Ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали о парне из индийского города Гургаон, штат Харьяна, который похудел на 50 килограммов за полтора года. Рахул Данг еще в 2018 году весил 120 килограммов. Он признался, что всю жизнь страдал от ожирения, из-за чего его постоянно дразнили в школе.

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