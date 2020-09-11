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Видео дня. Преданная кошка всю ночь просидела в ожидании видеосвязи с хозяином

11 сентября, 09:35

Все это время питомец не переставал смотреть на девайс

Житель китайского города Далянь опубликовал забавное видео, на котором показал безграничную преданность своей кошки по кличке Маомао. На этот ролик обратило внимание китайское развлекательное издание Paper.

Мужчина на время уехал из дома. Чтобы не забывать о своих питомцах, он решил каждый вечер в девять часов созваниваться с ними по видеосвязи. Однажды он не смог это сделать, и кошка всю ночь прождала возле камеры.

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В назначенный час Маомао по привычке подошла к камере, но хозяина так и не увидела. Тогда кошка забеспокоилась: она то подходила к гаджету, то отходила. Питомец не переставал смотреть на девайс в ожидании своего хозяина и просидел так всю ночь, а под утро задремал прямо напротив гаджета.

Видео: The Paper 澎湃新闻

"А все говорят, что кошки эгоистичные. Что вы на это скажете?" – написал в комментариях один из пользователей сети.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали о шотландском вислоухом коте по кличке Джарвис из Таиланда, который прославился в интернете благодаря безграничной любви к своему хозяину – Анатчаю. Мужчина вместе со своей женой Насрин Хами однажды опубликовали смешные фотографии пушистика на странице Super Cats в Facebook, после чего к коту пришла популярность.

Смотрите видео: как коты приносят счастье в жизнь

Кроме этого, мы писали об уличном коте, который придумал гениальный трюк, как прокормить себя.

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