Видео любвеобильного кошачьего семейства умилило сеть

Ролик за короткое время собрал десятки тысяч просмотров и лайков

В Twitter-странице Awwww Cats появился очень трогательный ролик, на котором показано милое кошачье семейство. Это видео за короткое время собрало десятки тысяч просмотров и лайков, а также сотни комментариев. "О боже, это так умилительно", – отметил в описании автор ролика.

Подписчики Awwww Cats подчеркнули, что, к сожалению, кошачьи семьи, которые живут в одном доме – это большая редкость. В основном котов сводят ради породистых котят.

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Пользователи сети были очарованы прекрасным семейством. "У меня передоз няшности!", "Спасибо, это видео сделало мой день", "Лучшее, что я видела за неделю", "Не хочу, чтобы это видео заканчивалось", "Мое сердечко не выдерживает столько милоты", – пишут юзеры в комментариях.

Ранее "Сегодня" писали об администраторе Twitter-аккаунта RelaxMyCat, который опубликовал забавное видео, на котором пара котов вытаскивает еду из холодильника, пока хозяина нет рядом. "Они знают, где хорошая еда", – написал автор поста под роликом.

Кроме этого, на популярной платформе Reddit пользователь под ником Despisesunrise разместил фотографию, на которой показана забавная реакция кота на отражение в увеличительном зеркале ванной комнаты.

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