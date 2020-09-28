Просмотр видео с милыми животными снижает стресс – ученые

Участникам научного эксперимента в течение получаса показывали видео с квокками

Британские ученые из Университета Лидса вместе с организацией Tourism Western Australia нашли доказательства того, что наблюдение за милыми животными может способствовать снижению беспокойства и стресса у людей. Об этом сообщает издание East Mojo.

В эксперименте приняли участие 19 человек. 15 из них были студентами, у которых через полтора часа после исследования был экзамен, а четыре остальных участника рассказали, что они испытывают постоянный стресс на работе.

Видео с животными помогает снизить стресс и расслабиться, говорят ученые Фото: Unsplash

В рамках исследования участникам эксперимента в течение получаса показывали видео с квокками, которых называют самыми счастливыми животными в мире. Во время просмотра видео научные сотрудники наблюдали за показателями артериального давления и сердечных сокращений у людей. Отмечается, что оба вышеупомянутых показателя упали у всей группы с максимальным показателем 24,4%.

Исследуемые также стали спокойнее – в среднем на 35%. Отмечается, что один из участников эксперимента расслабился настолько, что почти уснул.

Ученые считают, что наблюдение за милыми животными в реальной жизни может принести здоровью человека еще большую пользу.

Напомним, ранее ученые из Университетского колледжа Лондона в Великобритании выяснили, что редкие посещения музеев, художественных галерей, выставок, театров, концертов или оперы 1-2 раза в год снижают риск ранней смерти на 14%, а регулярные – на 31%.

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