Власьев день: что нельзя делать в праздник 24 февраля

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых важных событиях, которые имели место в истории 24 февраля.

Ранее мы писали, что нельзя делать в Великий пост 2018.

24 февраля: какой сегодня праздник

55-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 310 дней. Именинники – Влас, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Федора. Национальный день Кувейта, в Эстонии отмечают День независимости, в Мексике – День флага, в Гане – День свободы.

В церковном календаре это дата почтения памяти священномученика Власия Севастийского, епископа. Святой считается покровителем домашнего скота.

История праздника 24 февраля

Власий жил в Каппадокии приблизительно в III-IV столетиях. Кроткий нрав и благочестие привели его к сану епископа города Севастия. Во времена гонений на христиан при правлении Диоклетиана святой постоянно поддерживал свою паству. Когда христиане покинули город, Власий переселился в пещеру Аргеос. Там он был схвачен и заключен в темницу. Его пытались отвернуть от веры уговорами и пытками, но ничто не сломило дух Власия, и он был приговорен к смерти через обезглавливание.

Власьевские морозы считались последними. В народе говорили: "Мороз запел – санный след оледенел"; "Прольет Власий маслица на дороги – зиме пора убирать ноги"; "Власий, сшиби рог с зимы".

Обряды и запреты в праздник 24 февраля

Существует традиция в этот день подавать к столу жаркое.

В церкви освящают каравай ржаного хлеба и затем скармливают по кусочку всем домашним животным.

В этот праздник совершают обряды и читают заговоры от нечистой силы, порчи и сглаза.

Работать в этот день считается плохой приметой.

Интересные факты о празднике 24 февраля

В 1938 году появилась в продаже зубная щетка со щетиной из нейлона.

В 1887-м году Париж и Брюссель стали первыми столицами государств, которые были объединены телефонной связью.

Праздник 24 февраля: кто в этот день родился

В 1787 году родился Вильгельм Карл Гримм, немецкий писатель, сказочник, младший брат Якоба Гримма ( "Кот в сапогах", "Бременские музыканты", "Белоснежка и семь гномов", "Спящая красавица").

В 1917 году родилась Татьяна Яблонская, украинская художниця.

В 1930 году родился Григорий Чапкис, хореограф, заслуженный артист Украины. Руководитель Школы танца Чапкиса. Главный балетмейстер ансамбля бального танца "Вдохновение".

В 1955 году родился Стив Джобс, американский бизнесмен, инженер, бизнесмен, соучредитель компании Apple Computer.

В 1959 году родился Владимир Горянский, украинский актер, Народный артист Украины (2008).

В 1965 родилась Кристин Дэвис, американская актриса ("Секс в большом городе").

Напомним, 23 февраля: почему для украинцев это не праздник.