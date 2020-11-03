Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Влюбленные или родственники? 22 пары, внешность которых вводит в заблуждение (фото)

Сегодня, 10:11

Эти люди выглядят как близнецы, хотя большинство из них не является родственниками

Иногда влюбленные выглядят, как близнецы. Возможно, они просто очень много времени проводят вместе или же из-за самолюбия выбирают тех, кто очень похож на них? Сложно сказать.

Это заметили создатели Instagram-аккаунта Siblings or Dating? ("Родственники или влюбленные?"). На их страничку уже подписались 292 тысячи пользователей. Юзеры в течение 24 часов после публикации нового снимка пытаются угадать, что объединяет этих людей: любовь или родственные связи? Потом администраторы раскрывают правду.

Попробуйте определить и вы.

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Брат и сестра)

Читайте также:
Просто волшебство: две незнакомые девушки с одинаковой внешностью встретились на пляже, фото

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Брат и сестра)

Братья или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Брат и сестра)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Братья или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Братья)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Брат и сестра)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Брат и сестра)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Сестры или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Брат и сестра)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Брат и сестра)

Братья или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Братья или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Сестры или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Напомним, ранее мы писали о 12 женщинах, которых стилист за пару часов превратил в красоток.

Смотрите видео: американка в видеоролике показала, как меняется внешность человека под действием гормонов

Кроме этого, американка в 60 лет выглядит на 30: она раскрыла секрет "вечной молодости".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Самый страшный мужчина в мире" побил два мировых рекорда (фото) Глаза, как у "белых ходоков". Жители острова удивили фотографа необычной внешностью "Детям снятся кошмары": воспитателя в детском саду уволили из-за необычной внешности (фото, видео) Девушка отказалась от публикации откровенных фото. После этого от нее массово отписались подписчики
фото любовь внешность
Источники: Сегодня , instagram.com/siblingsordating
Реклама

Новости партнеров

Невероятная украинка: смотреть лишь ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть лишь ей в глаза невозможно
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда

Популярные статьи

Сегодня, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 3 ноября: Овна ждет чудесный день, а Тельцы будут заводилами

Вчера, 18:23Шоу-бизнес

"Он сидел в тюрьме": Яна Клочкова призналась, почему не общается с отцом своего сына

Вчера, 16:45Шоу-бизнес

"Была Алентова, а стала...": как изменилась 78-летняя звезда фильма "Москва слезам не верит"

Вчера, 11:40Шоу-бизнес

"Это была не жизнь": супруга Шона Коннери призналась, что актер страдал от слабоумия

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 2 ноября: Деве нужно быть решительнее, а Весам – очаровательнее

1 ноябряШоу-бизнес

Тина Кароль заявила, что не против забеременеть как можно скорее

1 ноябряШоу-бизнес

Известна причина смерти Шона Коннери. Семья актера рассказала о его последних днях жизни

1 ноябряШоу-бизнес

"Он ушел, а я осталась": alyona alyona впервые рассказала о тяжелом разрыве с бойфрендом

1 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 1-7 ноября: все знаки зодиака

1 ноябряEvents

1 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

1 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 1 ноября: Скорпион будет звездой, а Стрельцу нужно держать рот на замке

31 октябряШоу-бизнес

"Поддержки не было": Святослав Вакарчук рассказал о потере отца и уходе из политики

31 октябряEvents

Поздравления с Хэллоуином: лучшие стихи, SMS и пожелания

31 октябряАфиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

31 октябряEvents

Сегодня празднуем Хэллоуин-2020 в Украине и мире

31 октябряШоу-бизнес

"Время и Стекло" отыграли последний прощальный концерт. Как это было

Новости партнеров

Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от КОВИД
Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от КОВИД
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Не тріснув. Наречена Роналду в супер обтягуючому купальнику
Не тріснув. Наречена Роналду в супер обтягуючому купальнику
Три блюда украинской кухни, которые стоит приготовить
Три блюда украинской кухни, которые стоит приготовить
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Суд не смог выселить экс-мужа Лолиты из ее квартиры
Суд не смог выселить экс-мужа Лолиты из ее квартиры
Комаровский нашел необычный способ, как отличить covid-19 от ОРВИ
Комаровский нашел необычный способ, как отличить covid-19 от ОРВИ

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять