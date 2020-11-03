Влюбленные или родственники? 22 пары, внешность которых вводит в заблуждение (фото)

Эти люди выглядят как близнецы, хотя большинство из них не является родственниками

Иногда влюбленные выглядят, как близнецы. Возможно, они просто очень много времени проводят вместе или же из-за самолюбия выбирают тех, кто очень похож на них? Сложно сказать.

Это заметили создатели Instagram-аккаунта Siblings or Dating? ("Родственники или влюбленные?"). На их страничку уже подписались 292 тысячи пользователей. Юзеры в течение 24 часов после публикации нового снимка пытаются угадать, что объединяет этих людей: любовь или родственные связи? Потом администраторы раскрывают правду.

Попробуйте определить и вы.

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Брат и сестра)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Брат и сестра)

Братья или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Брат и сестра)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Братья или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Братья)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Брат и сестра)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Брат и сестра)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Сестры или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Брат и сестра)

Брат и сестра или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Брат и сестра)

Братья или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Братья или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

Сестры или влюбленные?

Фото: instagram.com/siblingsordating

(Влюбленные)

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