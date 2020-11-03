Влюбленные или родственники? 22 пары, внешность которых вводит в заблуждение (фото)
Эти люди выглядят как близнецы, хотя большинство из них не является родственниками
Иногда влюбленные выглядят, как близнецы. Возможно, они просто очень много времени проводят вместе или же из-за самолюбия выбирают тех, кто очень похож на них? Сложно сказать.
Это заметили создатели Instagram-аккаунта Siblings or Dating? ("Родственники или влюбленные?"). На их страничку уже подписались 292 тысячи пользователей. Юзеры в течение 24 часов после публикации нового снимка пытаются угадать, что объединяет этих людей: любовь или родственные связи? Потом администраторы раскрывают правду.
Попробуйте определить и вы.
Брат и сестра или влюбленные?
(Брат и сестра)
Брат и сестра или влюбленные?
(Влюбленные)
Брат и сестра или влюбленные?
(Брат и сестра)
Братья или влюбленные?
(Влюбленные)
Брат и сестра или влюбленные?
(Влюбленные)
Брат и сестра или влюбленные?
(Влюбленные)
Брат и сестра или влюбленные?
(Влюбленные)
Брат и сестра или влюбленные?
(Влюбленные)
Брат и сестра или влюбленные?
(Брат и сестра)
Брат и сестра или влюбленные?
(Влюбленные)
Братья или влюбленные?
(Братья)
Брат и сестра или влюбленные?
(Брат и сестра)
Брат и сестра или влюбленные?
(Влюбленные)
Брат и сестра или влюбленные?
(Влюбленные)
Брат и сестра или влюбленные?
(Брат и сестра)
Брат и сестра или влюбленные?
(Влюбленные)
Сестры или влюбленные?
(Влюбленные)
Брат и сестра или влюбленные?
(Брат и сестра)
Брат и сестра или влюбленные?
(Брат и сестра)
Братья или влюбленные?
(Влюбленные)
Братья или влюбленные?
(Влюбленные)
Сестры или влюбленные?
(Влюбленные)
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