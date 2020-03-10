Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Внезапно повысилось либидо: у женщины перед смертью было 185 мужчин

Гормональная терапия неожиданно повысила сексуальное возбуждение у американки по имени Молли

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:54

У 41-летней американки по имени Молли, чья фамилия не разглашается из соображений защиты частной жизни, диагностировали четвертую стадию рака груди. После гормональной терапии у женщины неожиданно повысилось сексуальное возбуждение. Она решила расстаться с мужем и найти себя новых партнером. Об этом сообщает издание The Mirror.

По информации таблоида, еще до смертельного диагноза у Молли были проблемы в отношениях с мужем, и она искала способы разнообразить их сексуальную жизнь.

Сначала больной назначили несколько видов лечения, таких как мастэктомия, рентгенотерапия, химиотерапия и восстановительная хирургия. Затем у пациентки начался второй курс лечения, который включал гормональную терапию, неожиданно спровоцировавшей у нее повышение либидо.

Читайте также:
Женщина занимается любовью с мужем только раз в год из-за болезни

Американка рассталась с мужем и начала встречаться с другими мужчинами, и в какой-то момент у нее в контактах было более 185 поклонников. "Секс заставляет меня чувствовать себя живой – это хороший способ отвлечься от болезни", – признавалась она.

Почему порно очень популярное и как оно влияет на сексуальную жизнь, смотрите видео:

Читайте также:
Мужчина после дозы бычьего стимулятора попал в больницу

45-летняя Молли умерла в марте 2019 года. Историей американки поделилась подруга, ведущая подкаст о сексе.

Ранее сайт "Сегодня" писал, как загадочная болезнь превратила девушку в инопланетянку. Кроме этого, мы рассказывали, как у 28-летней Рут Хаслам из британского города Лидс диагностировали редкое заболевание – синдром запертого человека.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Почему секс «по-быстрому» полезен для отношений: сексолог назвала три причины Хотела уединиться с мужчинами: 20-летняя пассажирка оскандалилась в самолете В Украине становятся все более популярными сексуальные тренинги Женщина не занималась любовью восемь лет, потому что так решил суд
видео рак секс аномалии болезни
Реклама

Новости партнеров

Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Вера Брежнева надела платье с большим вырезом
Вера Брежнева надела платье с большим вырезом
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов

Популярные статьи

Сегодня, 08:10Техно

Насколько холодно в космосе: ученые дали ответ

Сегодня, 07:06Fun

8 Марта удалось на славу: девушка без платья на трассе пыталась поймать такси, видео

Вчера, 18:04Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри присоединились к Елизавете II на праздничной службе

Вчера, 13:55Техно

NASA "забанит" Voyager 2 в космосе на 11 месяцев: в чем причина

Вчера, 09:10Шоу-бизнес

Памяти Марины Поплавской: воспоминания участников "Дизель Шоу" о любимой коллеге

Вчера, 07:39Events

Суперлуние 9 марта: что обязательно нужно сделать

Вчера, 04:57Fun

9 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

8 мартаШоу-бизнес

Злату Огневич и ее сестру не хотели пускать в самолет в Сингапуре

8 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи

8 мартаEvents

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

8 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

8 мартаEvents

Полнолуние 9 марта: что ни в коем случае нельзя делать

8 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта маме в прозе и стихах

8 мартаEvents

Полнолуние 9 марта: что обязательно нужно сделать

8 мартаEvents

С 8 Марта: душевные поздравления, картинки и стихи

7 мартаАфиша

Умер близнец из культовой комедии "Няньки" Дэвид Пол

Новости партнеров

Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Создание декоративной штукатурки своими руками
Создание декоративной штукатурки своими руками
Солистка ВИАгры - самая привлекательная девушка шоу-бизнеса
Солистка ВИАгры - самая привлекательная девушка шоу-бизнеса
Чем полезна хурма и можно ли давать ее детям
Чем полезна хурма и можно ли давать ее детям
Медики нашли способ диагностировать рак по пальцам -...
Медики нашли способ диагностировать рак по пальцам -...
Ученые выяснили, какие продукты полезны и вредны для сердца
Ученые выяснили, какие продукты полезны и вредны для сердца
Творожная запеканка с манкой в мультиварке
Творожная запеканка с манкой в мультиварке
Найдена новая причина развития рака
Найдена новая причина развития рака