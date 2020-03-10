Внезапно повысилось либидо: у женщины перед смертью было 185 мужчин

Гормональная терапия неожиданно повысила сексуальное возбуждение у американки по имени Молли

У 41-летней американки по имени Молли, чья фамилия не разглашается из соображений защиты частной жизни, диагностировали четвертую стадию рака груди. После гормональной терапии у женщины неожиданно повысилось сексуальное возбуждение. Она решила расстаться с мужем и найти себя новых партнером. Об этом сообщает издание The Mirror.

По информации таблоида, еще до смертельного диагноза у Молли были проблемы в отношениях с мужем, и она искала способы разнообразить их сексуальную жизнь.

Сначала больной назначили несколько видов лечения, таких как мастэктомия, рентгенотерапия, химиотерапия и восстановительная хирургия. Затем у пациентки начался второй курс лечения, который включал гормональную терапию, неожиданно спровоцировавшей у нее повышение либидо.

Американка рассталась с мужем и начала встречаться с другими мужчинами, и в какой-то момент у нее в контактах было более 185 поклонников. "Секс заставляет меня чувствовать себя живой – это хороший способ отвлечься от болезни", – признавалась она.

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45-летняя Молли умерла в марте 2019 года. Историей американки поделилась подруга, ведущая подкаст о сексе.

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