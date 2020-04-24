Внук научил: танцующая на крыльце дома бабушка стала звездой Сети, видео

76-летняя бабушка из Великобритании по имени Филлис вызвала восторг у пользователей TikTok

18-летний Льюис Ли из Великобритании во время пандемии коронавируса решил поддержать свою 76-летнюю бабушку по имени Филлис, которую все с любовью называют Нэн. Парень принес ей продуктовый набор и решил немного развеселить в это непростое время.

Льюис, стоя на безопасном расстоянии, включил музыку и показал родственнице модные танцевальные движения. Нэн неожиданно подхватила ритм, чем вызвала восторг у пользователей сети TikTok, где парень опубликовал соответствующее видео.

"Моя бабушка живет одна, поэтому она очень радуется, когда мы с семьей приезжаем к ней, – рассказывает Льюис. – Не ожидал, что Нэн поймает ритм так быстро! Уверен, что эти упражнения будут для нее очень полезными", – отметил Ли в комментарии для GMA.

Ролик парня за несколько дней собрал больше четырех миллионов просмотров на TikTok. Британец признался, что не ожидал столь резонансной реакции.

Напомним, больше 11 миллионов просмотров в Twitter-аккаунте дизайнера Захрии Лаветти набрал короткий ролик, на котором ее бабушка из США радуется долгожданному подарку на день рождения. Женщина получила сумку, которую не могла купить на протяжении 20 лет.

Кроме этого, мы рассказывали об американской пенсионерке Норме Греготио, которая вынуждено отпраздновала свой 88-й день рождения без родных и близких из-за карантина. Женщина решила не расстраиваться и повеселиться по полной программе в одиночестве.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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