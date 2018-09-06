Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Внутри древних горшков обнаружена неожиданная находка: появилось фото

Артефакты были найдены на месте археологических раскопок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:25
Археологи нашли редкие артефакты. Фото: pixabay
Археологи нашли редкие артефакты. Фото: pixabay

Международная группа археологов обнаружила в Хорватии древние керамические сосуды, в которых сохранились самые старые остатки сыра, чей возраст достигает 7,2 тысячи лет. Об этом сообщает издание Science Alert.

Артефакты были найдены на месте археологических раскопок на побережье Далмации (северо-запад Балканского полуострова). Часть из них была отнесена к культуре импрессо — декоративному стилю эпохи неолита, который был распространен от Адриатического моря до атлантического побережья. Характерной его особенностью являются отпечатки на керамике раковин моллюска Cerastoderma edule.

pic_aaa319856270a8b2cb0911199bdc90db
Внутри древних горшков обнаружена неожиданная находка
Фото: Sibenik City Museum

Учены выявили следы органических веществ на поверхности сосудов, предварительный анализ которых показал, что это были остатки молока. Находка свидетельствовала о том, что молочные продукты являлись важной частью рациона питания людей неолита. Хотя у взрослых того времени была распространена непереносимость лактозы (из-за отсутствия гена толерантности к лактозе), маленькие дети часто употребляли животное молоко. Хранение продуктов на его основе в сосудах могло стать эффективным способом смягчения последствий от недостатка свежей пищи.

Напомним, в начале июля на Мамай-горе в Запорожской области стартовала археологическая экспедиция, которую проводит группа археологов, студентов и волонтеров. И первой их находкой стало захоронение эпохи позднего средневековья.

Ранее мы также сообщали, что в Харьковской области уникальные подземные пещеры спасают от черных археологов

Смотрите видео: в Ровенской области археологи нашли 15-тысячелетние артефакты:

Еще несколько материалов по теме:
Археологи обнаружили останки древнейшего жителя Евразии Археологи обнаружили останки мутанта В Африке нашли загадочную древнюю библиотеку В Англии найдены следы особо жестоких убийств древних людей
видео Хорватия археологи находка артефакты сосуды
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров