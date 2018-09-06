Внутри древних горшков обнаружена неожиданная находка: появилось фото

Артефакты были найдены на месте археологических раскопок

Археологи нашли редкие артефакты. Фото: pixabay

Международная группа археологов обнаружила в Хорватии древние керамические сосуды, в которых сохранились самые старые остатки сыра, чей возраст достигает 7,2 тысячи лет. Об этом сообщает издание Science Alert.

Артефакты были найдены на месте археологических раскопок на побережье Далмации (северо-запад Балканского полуострова). Часть из них была отнесена к культуре импрессо — декоративному стилю эпохи неолита, который был распространен от Адриатического моря до атлантического побережья. Характерной его особенностью являются отпечатки на керамике раковин моллюска Cerastoderma edule.

Внутри древних горшков обнаружена неожиданная находка Фото: Sibenik City Museum

Учены выявили следы органических веществ на поверхности сосудов, предварительный анализ которых показал, что это были остатки молока. Находка свидетельствовала о том, что молочные продукты являлись важной частью рациона питания людей неолита. Хотя у взрослых того времени была распространена непереносимость лактозы (из-за отсутствия гена толерантности к лактозе), маленькие дети часто употребляли животное молоко. Хранение продуктов на его основе в сосудах могло стать эффективным способом смягчения последствий от недостатка свежей пищи.

Напомним, в начале июля на Мамай-горе в Запорожской области стартовала археологическая экспедиция, которую проводит группа археологов, студентов и волонтеров. И первой их находкой стало захоронение эпохи позднего средневековья.

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